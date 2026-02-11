En el Deportivo Cali trabajan para cerrar con balance positivo un mercado de fichajes que, desde la dirigencia en conjunto con el entrenador Alberto Gamero, ha sido intenso y estratégico. Sin embargo, la reciente caída del negocio por el lateral izquierdo Juan Pablo Patiño, con quien todo estaba acordado para su llegada el pasado fin de semana, generó inquietudes en la hinchada sobre el rumbo final de la ventana de transferencias.

En medio de ese panorama, la voz autorizada apareció a tiempo. El Gerente Deportivo, Felipe Restrepo, habló sin rodeos en el programa radial Deportes sin Tapujo con los comunicadores Willy Medina y Diego Saviola, abordando cada uno de los temas que hoy rodean al conjunto azucarero.

El caso Juan Pablo Patiño: lo que realmente ocurrió

Restrepo fue el primero en aclarar qué pasó con el frustrado fichaje del lateral y desmintió cualquier versión que apuntara a un veto del cuerpo técnico.

«Lo único cierto es que Juan Pablo no pudo llegar porque no logramos hacer otra figura distinta al préstamo para traerlo; por normatividad FIFA cada equipo puede tener máximo seis jugadores a préstamo y ese cupo nosotros ya lo tenemos completo; buscamos la manera de traerlo bajo una compra parcial de sus derechos, pero no fue posible. Él es un gran jugador y quería estar con nosotros, pero de momento no se pudo».

Con esta explicación, el directivo dejó claro que la operación se cayó por un asunto reglamentario y estructural, no por diferencias deportivas.

Ante la insistencia sobre si el entrenador había frenado el negocio, Restrepo fue enfático:

«El profe tiene total autonomía para manejar la parte deportiva y nosotros avanzamos con el negocio con su visto bueno; es verdad que ya hay dos jugadores en esa posición como él bien lo manifestó, pero Juan Pablo llegaba a competir sanamente y el profe dio su aval; infortunadamente no se pudo ahora. Tal vez se pueda más adelante».

El mensaje es claro: Gamero avaló la llegada, pero las condiciones contractuales impidieron concretarla.

» Mientras estén abiertas las inscripciones hay la posibilidad de traer algún jugador más» Felipe Restrepo del @DeportivoCaliCP en #DeportesSinTapujos pic.twitter.com/JRrdozeuaw — Deportes Sin Tapujos (@DptesSinTapujos) February 10, 2026

El último refuerzo y la situación de Jáder Valencia

Otro de los puntos sobre la mesa fue el uso del último cupo disponible. Tras las declaraciones recientes de Gamero, quien manifestó que preferiría reforzar el frente de ataque con un extremo, surgió la pregunta sobre si esa será la prioridad definitiva del club y si nombres como el de Jáder Valencia estuvieron realmente en consideración.

Restrepo respondió con precisión:

«Jáder Valencia fue ofrecido al club hace cerca de un mes; en su momento evaluamos ese nombre, pero fue descartado por el mismo entrenador. Actualmente no está en nuestros planes. En cuanto al próximo refuerzo, más allá de posiciones, nosotros ahora lo que debemos priorizar antes de fichar es encontrar una oportunidad que sea razonable para el club en este momento en todos los aspectos, principalmente en lo económico.»

El directivo dejó entrever que, más que una urgencia táctica, el Cali busca una oportunidad de mercado viable, especialmente en un contexto financiero ajustado.

Y amplió su postura:

«El presupuesto en este momento es menor con respecto a hace casi dos meses cuando empezamos mercado; no podemos comprometer la sostenibilidad de la plantilla a futuro. Estamos mirando opciones de acuerdo con las necesidades del cuerpo técnico y mientras las inscripciones estén abiertas, no podemos descartar nada; pero sabemos que ese último refuerzo debe cumplir ciertas condiciones que a esta altura del mercado no son fáciles de encontrar».

El panorama, entonces, es de prudencia económica y análisis estratégico antes de cerrar cualquier movimiento adicional.

¿Alberto Gamero está en la cuerda floja?

Finalmente, Restrepo también se refirió a la continuidad de Alberto Miguel Gamero, quien completa ocho meses al frente del equipo en medio de resultados irregulares y creciente inconformidad de un sector de la hinchada.

Sin titubeos, el gerente deportivo despejó cualquier duda:

«Por la cabeza de nadie en la junta directiva está pasando cambiar de entrenador en este momento. Entendemos el malestar de la hinchada, pero sinceramente esa posibilidad en la interna del club hoy no existe. En este arranque de año los resultados no han sido los esperados porque el equipo todavía tiene la pretemporada en las piernas y con el correr de los partidos sabemos que irán soltando poco a poco y los resultados tendrán que llegar».

Y cerró con una defensa firme del proceso:

«El profe es uno de los entrenadores más prestigiosos de este país hace mucho tiempo y su currículum lo avala sin ninguna objeción; él también arriesgó mucho al creer en este proyecto cuando decidió venir acá y eso nosotros lo valoremos enormemente; sabemos que en la hinchada hay distintas ópticas de ver el fútbol y quizás haya algunas personas que no les llene el estilo del profesor, pero nosotros estamos convencidos que este proyecto va por buen norte bajo su conducción».

Con estas declaraciones, el Deportivo Cali envía un mensaje institucional claro: respaldo absoluto al entrenador, prudencia en el mercado y responsabilidad financiera como eje central en la toma de decisiones. Mientras la ventana siga abierta, no se descartan movimientos, pero el club tiene definido que el último refuerzo deberá ajustarse a condiciones muy específicas para cerrar un mercado que, pese a los tropiezos, consideran bien encaminado.

Los fichajes confirmados del Deportivo Cali para 2026

A la espera de novedades oficiales sobre este nuevo nombre, estos son los jugadores que ya han sido anunciados por el club para la presente temporada.