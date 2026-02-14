Deportivo Cali atraviesa uno de los momentos más sensibles de su proceso deportivo en la Liga BetPlay. Luego de resultados irregulares, críticas de la hinchada y el descenso acechando nuevamente, el equipo se prepara para un partido determinante ante Atlético Nacional. En medio de ese ambiente, el técnico Alberto Gamero habló sobre su situación en el club y aclaró qué conversaciones ha tenido con la dirigencia.

Las declaraciones del entrenador llegan justo cuando el equipo necesita resultados urgentes para recuperar confianza. Con números que preocupan, rumores sobre su continuidad y un calendario exigente, el mensaje del DT se convirtió en tema central en el entorno verdiblanco. Así se entiende el contexto de lo que dijo y lo que significa para el futuro inmediato del club.

Qué habló Gamero con los directivos de Deportivo Cali

El técnico Alberto Gamero aclaró la versión sobre su relación con la junta directiva del Deportivo Cali. Según información del periodista Petiso Arango, el entrenador aseguró que ningún directivo le ha dado ultimátum ni plazos para continuar en el cargo.

Gamero explicó que sí ha existido preocupación por parte de la dirigencia debido a los malos resultados, pero no se ha planteado la finalización del contrato ni temas de indemnización. Esa aclaración llega en medio de rumores que hablaban de decisiones inminentes sobre su continuidad.

El mensaje del DT fue claro: mantiene comunicación normal con la dirigencia y sigue enfocado en el proyecto. En el club entienden que el proceso apenas lleva unos meses, pero también saben que los resultados son urgentes en una institución con la historia y la exigencia del Deportivo Cali.

Los números de Deportivo Cali con Gamero que generan preocupación

Desde su llegada en junio de 2025, el balance del equipo bajo la dirección de Gamero ha sido irregular. En 26 partidos dirigidos, el equipo suma 7 victorias, 7 empates y 12 derrotas, cifras que dejan un rendimiento promedio del 35%.

El dato más preocupante para la hinchada es el rendimiento como visitante. El equipo acumula 7 derrotas consecutivas fuera de casa, una racha que impactó directamente la tabla del descenso y que ha generado dudas sobre el funcionamiento del equipo en momentos clave.

Además, el Deportivo Cali ocupa posiciones bajas en el promedio del descenso, una situación que revive recuerdos recientes en el club. Para una institución que no es campeona desde diciembre de 2021 y que solo ha entrado una vez a cuadrangulares en siete ediciones, el momento es crítico.

El partido clave ante Atlético Nacional en la Liga BetPlay

El próximo partido ante Atlético Nacional aparece como un punto de inflexión en la temporada del Deportivo Cali. El rival llega como campeón reciente de la Copa BetPlay y con buen inicio de torneo, lo que convierte el duelo en una prueba de carácter para el equipo verdiblanco.

En casa, el Cali necesita sumar tres puntos no solo para la tabla de posiciones, sino para recuperar confianza. Gamero sabe que el margen de error es mínimo y que un resultado positivo puede cambiar el ambiente alrededor del equipo.

El entrenador ha insistido en que el grupo tiene condiciones y que la falta de eficacia ha sido determinante en los resultados. Con fichajes como Juan Dinenno, Steven Rodríguez, Emanuel Reynoso y Pedro Gallese, la expectativa de la hinchada es ver un equipo más competitivo.

La postura de Gamero sobre su continuidad en Deportivo Cali

En medio de la presión, Gamero ha mantenido un discurso de tranquilidad. Asegura que no ha pedido indemnizaciones ni ha hablado de salir del club. Su enfoque está en trabajar para mejorar el rendimiento del equipo y cumplir los objetivos.

El entrenador también entiende la inconformidad de la hinchada, que ha acompañado al equipo pese a los malos resultados. Para él, la única forma de responder es con victorias, especialmente en partidos decisivos como el que viene ante Atlético Nacional.

Gamero ha repetido que el proceso necesita tiempo, pero reconoce que el fútbol exige resultados inmediatos. En el Deportivo Cali, cada partido puede cambiar el rumbo del proyecto.

Qué necesita Deportivo Cali para cambiar su momento

El equipo necesita mejorar en dos aspectos clave: definición en ataque y solidez defensiva. En varios partidos recientes, el Cali generó opciones claras pero no concretó, y luego sufrió goles que terminaron costando puntos.

La recuperación emocional también será determinante. El plantel cuenta con jugadores experimentados y jóvenes con proyección, pero necesita encontrar regularidad para salir de la zona baja de la tabla del descenso.

El partido ante Atlético Nacional aparece como la oportunidad para empezar ese cambio. Para el Deportivo Cali, para Gamero y para una hinchada que sigue creyendo, el próximo duelo puede marcar el rumbo del resto de la temporada.