Para Deportivo Cali, el estreno en la Liga BetPlay dejó más inquietudes que certezas. La derrota en la visita a Jaguares, en Montería, frente a un rival recién ascendido, encendió las primeras alarmas en el cuerpo técnico liderado por Alberto Gamero.

Más allá del resultado, el entrenador samario dejó en claro que su mayor preocupación no pasa únicamente por el marcador adverso, sino por aspectos estructurales del juego que ya había identificado en el proceso anterior. La falta de contundencia, los momentos defensivos mal resueltos y la necesidad de mayor comunicación en jugadas clave aparecen como los ejes centrales de su análisis tras la Fecha 1.

La derrota en Montería y el contexto del debut de Deportivo Cali

El partido ante Jaguares representaba una oportunidad para arrancar el torneo sumando, especialmente por tratarse de un equipo que acaba de ascender. Sin embargo, el Cali se fue de Montería sin puntos y con la sensación de haber dejado escapar un resultado que pudo ser distinto.

El equipo generó opciones, tuvo tramos de control y mostró intención ofensiva, pero no logró traducir eso en goles. Ese contraste entre propuesta y efectividad fue lo que más inquietó a Gamero en su primera lectura del torneo.

La principal preocupación de Gamero en el inicio de 2026 para Deportivo Cali: la falta de definición

Gamero fue directo en su diagnóstico tras el partido. “Me preocupa no definir los partidos. Hoy podíamos y no lo hicimos”, afirmó en rueda de prensa. No se trata de una inquietud nueva, sino de una constante que el cuerpo técnico busca corregir desde el armado del plantel.

Para el entrenador, el problema no es llegar al área rival, sino concretar cuando el equipo tiene el control del juego. En un torneo tan corto y competitivo como la Liga BetPlay, desperdiciar opciones claras suele pagarse caro, como ocurrió en Montería.

Cuando no se define, también hay que defender mejor

La autocrítica de Gamero no se quedó solo en el ataque. El DT también apuntó a los momentos defensivos del equipo cuando no logra ponerse en ventaja. “También preocupa esos momentos cuando no podemos definirlo y no nos defendemos bien”, explicó.

El gol recibido, aunque fue un remate de alta calidad, dejó la sensación de que el equipo pudo haber reaccionado mejor. “Nos hicieron un golazo al ángulo, pero nos faltó un poco de comunicación en la jugada. Fue un pase largo en el que pudimos contrarrestarlo”, agregó, señalando detalles puntuales que hacen la diferencia.

Ajustes defensivos y comunicación en el campo

Para Gamero, la comunicación y la coordinación defensiva serán claves en las próximas jornadas. En especial cuando el equipo está empatado o buscando el gol, momentos en los que suele asumir riesgos.

El entrenador dejó claro que hay “muchas cosas por corregir” y que el trabajo semanal será fundamental para ajustar esos detalles. La idea es que el equipo mantenga el orden aun cuando no logra reflejar su dominio en el marcador.

Los fichajes, parte de la solución ofensiva de Deportivo Cali

Uno de los puntos centrales del discurso de Gamero fue recordar por qué se reforzó el equipo con determinados nombres. “Para eso trajimos a Dinenno, a Titi Rodríguez, al mismo Reynoso. Son jugadores con gol”, explicó, reforzando la idea de que el problema de la definición fue atendido desde el mercado.

La apuesta del club fue clara: sumar futbolistas con historial ofensivo, capaces de marcar diferencias en el último tercio. Sin embargo, el DT sabe que el gol no llega solo con nombres, sino con funcionamiento colectivo.

Un debut con muchos refuerzos en cancha

El partido ante Jaguares también marcó el debut oficial de varios fichajes. En Montería tuvieron sus primeros minutos jugadores como Pedro Gallese, Fernando Álvarez, Emanuel Reynoso, Juan Dinenno, Ronaldo Pájaro, Daniel Giraldo y Steven Rodríguez.

La presencia de tantos refuerzos al mismo tiempo explica, en parte, la falta de sincronía en algunos momentos del partido. Para Gamero, el reto será acelerar la adaptación sin perder solidez.

Trabajo semanal y énfasis en el gol

El DT dejó claro que el enfoque inmediato será ofensivo. “Estamos enfocados en lo que teníamos, para darle más trabajo para llegar a gol”, señaló. Eso implica repetir movimientos, ajustar decisiones en el área y mejorar la relación entre volantes creativos y atacantes.

El cuerpo técnico considera que, con el material disponible, el equipo debe ser más contundente. La tarea ahora es convertir esa calidad individual en eficacia colectiva.

Un arranque que obliga a reaccionar rápido

La Liga BetPlay no da demasiado margen. Un mal inicio puede condicionar el resto del semestre, especialmente en un torneo donde la clasificación a los ocho se define por detalles. Gamero es consciente de eso y por eso su mensaje fue claro desde el primer partido.

La preocupación existe, pero también la convicción de que hay herramientas para corregir. El Cali mostró intención, sumó talento en el mercado y tiene un entrenador que asume el diagnóstico con autocrítica. El desafío será traducir ese análisis en resultados desde las próximas fechas, para que la preocupación inicial se transforme en evolución dentro del campo.