El mercado de fichajes de Deportivo Cali sigue activo y, aunque el club ya ha confirmado varios refuerzos para la temporada 2026, continúan apareciendo nombres que amplían el radar verdiblanco. Esta vez, la novedad no surge desde el fútbol colombiano, sino desde Uruguay, con un jugador que acaba de ser campeón en uno de los clubes más grandes del continente.

La información, que inicialmente se conoció en la prensa uruguaya, apunta a un lateral izquierdo colombiano que milita en Club Nacional de Football y que estaría próximo a cambiar de aire. Su nombre empieza a sonar con fuerza como una posibilidad concreta para reforzar una zona clave del campo.

El nombre para el mercado de Deportivo Cali que surge desde Uruguay

El futbolista en cuestión es Juan Pablo Patiño, lateral izquierdo de 27 años que actualmente pertenece a Nacional. Su nombre tomó relevancia tras disputar la Supercopa de Uruguay frente a Peñarol, partido que habría marcado el cierre de su etapa inmediata en el fútbol charrúa.

De manera extraoficial, se habla de una negociación en curso para que el jugador llegue a Deportivo Cali en condición de préstamo. Aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los clubes, el escenario es seguido con atención en el entorno verdiblanco.

El contexto contractual de Juan Pablo Patiño con Nacional

Juan Pablo Patiño llegó a Nacional a mediados de 2025 procedente de Once Caldas, en una operación en la que el club uruguayo adquirió el 70% de sus derechos deportivos. La inversión, según versiones de prensa, superó los 600 mil dólares, una cifra que refleja la expectativa que generó su fichaje.

Durante su paso por el “Bolso”, el lateral disputó 10 partidos oficiales y, aunque no fue titular indiscutido, sí hizo parte del plantel que se consagró Campeón Uruguayo 2025. Ese antecedente lo convierte en un refuerzo con experiencia reciente en contextos de alta exigencia.

Un campeón que podría volver al FPC

La posible llegada de Patiño al Cali tendría un componente adicional: su regreso al fútbol profesional colombiano. El lateral ya conoce bien el medio local, tras pasos previos por Cúcuta Deportivo, Alianza FC y Once Caldas.

Ese recorrido le permitió consolidarse como un defensor con proyección ofensiva, recorrido por la banda y capacidad para adaptarse a distintos esquemas tácticos. Volver al FPC, esta vez para vestir la camiseta del Deportivo Cali, representaría un nuevo reto en una etapa de madurez futbolística.

El impacto en el mercado de Deportivo Cali para 2026

De concretarse la operación, Juan Pablo Patiño se convertiría en el décimo fichaje del Deportivo Cali para la temporada 2026. Una cifra que refleja la intensidad con la que el club ha afrontado este mercado, tras un proceso de reestructuración que busca devolverle competitividad al equipo.

Hasta ahora, el Cali ya ha confirmado refuerzos en todas las líneas, mostrando una planificación amplia y ambiciosa. La incorporación de un lateral campeón en Uruguay reforzaría aún más esa idea de construir un plantel con variantes y profundidad.

Los fichajes confirmados del Deportivo Cali para 2026

A la espera de novedades oficiales sobre este nuevo nombre, estos son los jugadores que ya han sido anunciados por el club para la próxima temporada:

Pedro Gallese – Arquero, llega desde Orlando City

– Arquero, llega desde Fernando Álvarez – Zaguero, procedente de CF Montreal

– Zaguero, procedente de Ronaldo Pájaro – Mediocampista, desde Fortaleza CEIF

– Mediocampista, desde Joan Gómez – Mediocampista, desde Real Santander

– Mediocampista, desde Daniel Giraldo – Mediocampista, llega de Juventude

– Mediocampista, llega de Emanuel Reynoso – Mediocampista, desde Talleres de Córdoba

– Mediocampista, desde Juan Dinenno – Atacante, llega desde São Paulo FC

– Atacante, llega desde Steven Rodríguez – Atacante, procedente de Junior de Barranquilla

– Atacante, procedente de Javier Mena – Extremo, llega desde Orsomarso

Con ese panorama, la posible llegada de Juan Pablo Patiño aparece como un movimiento coherente dentro de un mercado que sigue creciendo y que mantiene al Deportivo Cali como uno de los protagonistas del periodo de fichajes rumbo a 2026.