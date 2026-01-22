El mercado de fichajes del Deportivo Cali para la temporada 2026 sigue tomando forma con una mezcla de experiencia, jerarquía internacional y apuestas jóvenes. Tras oficializar incorporaciones de alto impacto y consolidar una base competitiva, el club verdiblanco continúa sumando piezas con proyección, apuntándole a construir un plantel más profundo y versátil.

En ese camino aparece el noveno refuerzo del proyecto, un jugador que no llega con el rótulo mediático de otros nombres, pero sí con un perfil que encaja en la idea deportiva que se viene construyendo. Juventud, velocidad y experiencia temprana en el fútbol profesional colombiano son las claves de esta nueva incorporación.

Un fichaje joven que responde a una búsqueda puntual en Deportivo Cali

Dentro del análisis del cuerpo técnico y la dirección deportiva, había una necesidad clara: incorporar un extremo joven, con ritmo competitivo, que ya conociera el fútbol profesional y que pudiera aportar desequilibrio en el uno contra uno.

La idea no era únicamente sumar cantidad, sino encontrar un perfil que pudiera adaptarse al ritmo de la Liga BetPlay y que, al mismo tiempo, representara una inversión deportiva a mediano plazo. Ese análisis llevó al club a cerrar el acuerdo por un jugador que viene de competir en el ascenso, con números interesantes y una curva de crecimiento evidente.

Quién es Javier Andrés Mena, el noveno fichaje de Deportivo Cali para 2026

En el desarrollo del mercado se confirmó que el noveno fichaje del Deportivo Cali para 2026 es Javier Andrés Mena, extremo diestro de 20 años, nacido en Antioquia. A pesar de su corta edad, ya acumula más de 40 partidos como profesional, un dato que lo ubica por encima del promedio para futbolistas de su generación.

Mena se desempeña principalmente como extremo por derecha, aunque también puede jugar a perfil cambiado. Su formación y primeros pasos los dio en el fútbol colombiano, con experiencia en clubes como Deportivo Pereira y Orsomarso, donde comenzó a consolidar su identidad como jugador ofensivo.

El recorrido de Javier Mena en el Fútbol Profesional Colombiano

El joven atacante dio el salto al profesionalismo temprano, sumando minutos en el FPC y adaptándose a distintos contextos competitivos. Su paso por Deportivo Pereira le permitió conocer la exigencia de la Primera División, mientras que en Orsomarso encontró continuidad y protagonismo.

En el último año, Mena disputó 10 partidos en el Torneo BetPlay, logrando marcar 3 goles. Sus anotaciones llegaron frente a Patriotas, Real Cartagena y Real Cundinamarca, rivales con estilos distintos, lo que habla de su capacidad para aparecer en escenarios variados y aprovechar espacios.

Características de juego que llamaron la atención en Deportivo Cali

Desde lo futbolístico, Javier Mena es un extremo rápido, con buena lectura para atacar los espacios y un perfil agresivo cuando encara. Se siente cómodo recibiendo abierto, buscando el desborde, pero también tiene la capacidad de cerrar hacia el centro para rematar o asociarse.

Su condición de diestro le permite atacar por la banda natural con velocidad, algo que el Deportivo Cali busca explotar para ampliar el campo y generar más opciones en fase ofensiva. Además, su edad le da margen para potenciar aspectos tácticos y físicos dentro de un entorno de mayor exigencia.

El rol que podría tener en el plantel verdiblanco 2026

La llegada de Mena no lo coloca automáticamente como titular, pero sí como una alternativa real dentro de la rotación ofensiva. En un plantel que contará con atacantes de experiencia, su papel inicial podría ser el de revulsivo, aportando energía y desequilibrio en momentos específicos de los partidos.

La competencia interna será clave, y su adaptación al ritmo del equipo marcará el lugar que pueda ganar. Para el cuerpo técnico, contar con un extremo joven y ya curtido en el profesionalismo es una ventaja en un calendario largo y exigente.

Los fichajes confirmados de Deportivo Cali para 2026

Con la incorporación de Javier Mena, así queda la lista de refuerzos del cuadro verdiblanco:

Pedro Gallese (arquero, Orlando City – MLS)

Fernando Álvarez (zaguero, CF Montreal – MLS)

Ronaldo Pájaro (mediocampista, Fortaleza CEIF)

Joan Gómez (mediocampista, Real Santander)

Daniel Giraldo (mediocampista, Juventude – Brasil)

Emanuel Reynoso (mediocampista, Talleres – Argentina)

Juan Dinenno (atacante, Sao Paulo – Brasil)

Steven Rodríguez (atacante, Junior)

Javier Mena (extremo, Orsomarso)

El proyecto 2026 sigue sumando piezas y perfilándose como uno de los más ambiciosos del club en los últimos años.