El presente de Deportivo Cali volvió a tensionarse jugando lejos de casa. La derrota en Bogotá ante Internacional de Bogotá (3-2) no fue una más. Fue una caída clave, con impacto directo en la tabla del descenso y en una racha visitante que se convierte en el principal dolor de cabeza del proceso deportivo.

El equipo dirigido por Alberto Gamero llegó a estar dos veces arriba en el marcador, con goles de Titi Rodríguez y Johan Martínez, pero volvió a mostrar fragilidad para sostener ventajas fuera de casa. El resultado no solo significó perder puntos; también encendió nuevamente las alarmas en el promedio.

Deportivo Cali como visitante en la Liga BetPlay: números preocupantes

El rendimiento del Cali fuera de casa se ha convertido en un patrón repetido. Desde la llegada de Gamero, el equipo ha disputado 13 partidos como visitante en competencias oficiales. El balance es claro: 2 victorias, 4 empates y 7 derrotas.

Más preocupante aún es el cierre de esa estadística. El Cali perdió los últimos 7 partidos consecutivos jugando lejos de su estadio. Esa secuencia negativa explica buena parte del momento que vive el equipo en la tabla y del nerviosismo que se percibe en el entorno.

La derrota ante Internacional de Bogotá: un golpe directo al promedio

El partido en Bogotá tenía un componente adicional. Internacional de Bogotá era uno de los pocos rivales a los que el Cali superaba en la tabla del descenso. Perder ante un competidor directo tiene doble impacto: se dejan puntos propios y se fortalece al rival.

Con esta caída, Deportivo Cali quedó con 90 puntos acumulados y un promedio de 1,07. Esa cifra lo mantiene apenas por encima de Cúcuta Deportivo (0,33) y Boyacá Chicó (0,84).

La distancia con la zona roja no es amplia y cualquier tropiezo adicional puede comprometer aún más la estabilidad del equipo en el promedio.

Así quedó Deportivo Cali en la tabla del descenso

20- Cúcuta Deportivo: 2 puntos (0,33)

19- Boyacá Chicó: 70 puntos (0,84)

18- Deportivo Cali: 90 puntos (1,07)

17- Internacional de Bogotá: 92 puntos (1,10)

16- Alianza FC: 93 puntos (1,12)

15- Llaneros FC: 54 puntos (1,17)

14- Águilas Doradas: 102 puntos (1,21).

Análisis del partido: ventajas que no se sostienen

El desarrollo del encuentro ante Internacional evidenció uno de los problemas recurrentes del Cali fuera de casa: la incapacidad para cerrar partidos cuando toma ventaja.

El equipo abrió el marcador, permitió el empate, volvió a adelantarse y finalmente cedió el tercer gol en un tramo decisivo. Esa secuencia refleja dificultades en la gestión del resultado, en la concentración defensiva y en la administración emocional de los momentos críticos.

No es la primera vez que ocurre. Varias de las derrotas recientes como visitante han tenido un patrón similar: partidos competitivos que se escapan por detalles.

La racha negativa de Deportivo Cali fuera de casa

Perder siete partidos consecutivos como visitante no es una estadística menor. Más allá de la cifra, el dato refleja una tendencia estructural que afecta la confianza colectiva.

En los últimos meses, cada salida se convirtió en un reto pendiente. El equipo no logra replicar fuera de casa el rendimiento que por momentos muestra como local. Esa brecha competitiva es la que hoy sostiene la preocupación en la tabla.

Si el Cali quiere estabilizar su promedio y recuperar margen de maniobra, necesita romper esa inercia lo antes posible.

El desafío para el proceso con Gamero

El proyecto con Gamero ha tenido momentos de buen juego, especialmente en condición de local. Sin embargo, el rendimiento fuera de casa sigue siendo el principal desafío.

El cuerpo técnico deberá encontrar ajustes tácticos y anímicos para revertir la tendencia. No se trata solo de sumar puntos, sino de cambiar una narrativa que empieza a pesar en el grupo.

La temporada es larga, pero las señales son claras: si el Cali no mejora su desempeño como visitante, la tabla del descenso seguirá siendo un tema recurrente en cada jornada.