La capital del Valle del Cauca está de gala este sábado con una nueva edición del Clásico Vallecaucano entre Deportivo Cali y América de Cali, un duelo que paraliza a toda la región. En el Monumental de Palmaseca, los Azucareros buscarán una victoria que los acerque a los Cuadrangulares Finales y deje contra las cuerdas a su eterno rival. Los Escarlatas, por su parte, llegan con la ilusión de dar el golpe y alcanzar en puntos a su histórico adversario. La expectativa es máxima y se espera un lleno en Palmaseca para una noche que promete emociones, goles y orgullo caleño en juego.

Cali vs América: horarios, canales y señales streaming EN VIVO HOY

Partido: Deportivo Cali vs América

Deportivo Cali vs América Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Sábado 18 de octubre de 2025 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Evento: Jornada 16 de la Liga BetPlay Dimayor

Jornada 16 de la Liga BetPlay Dimayor Estadio: Monumental de Palmaseca

Monumental de Palmaseca Árbitro: Jhon Ospina Londoño

Jhon Ospina Londoño Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Expectativa total por una nueva edición del Clásico

El Valle del Cauca se prepara para vivir otra noche de pasión futbolera. Verdes y rojos se enfrentan con mucho más que tres puntos en disputa: la clasificación a los Cuadrangulares y el orgullo regional están sobre la mesa. Ambos equipos llegan con lo mejor de su nómina y la convicción de imponer su juego en un escenario que promete un ambiente eléctrico.

Para el Deportivo Cali, la meta es clara: consolidarse en el grupo de los ocho. Bajo la dirección de Alberto Gamero, el equipo presenta solo un cambio con respecto al partido anterior frente a Nacional: Jaider Moreno reemplaza a Fabián Castillo en la convocatoria. Nombres como Avilés Hurtado, Javier Reina y Yeison Gordillo lideran la ilusión verdiblanca.

América busca el golpe en Palmaseca

Del otro lado, David González y sus dirigidos confían en dar la sorpresa en Palmira. El América de Cali convocó a 20 jugadores, con el regreso del arquero Joel Graterol y Sebastián Navarro, luego de la eliminación en Copa Colombia. Los escarlatas saben que una victoria no solo los acercaría al Cali, sino que reviviría sus aspiraciones de clasificar.

En lo estadístico reciente, el cuadro rojo tiene una ligera ventaja en los clásicos de los últimos años. Desde 2021, se han enfrentado 20 veces, con 8 victorias del América, 3 del Cali y 9 empates, una racha que los de González buscarán extender en territorio rival.

Medidas de seguridad y logística del evento

Más de 1.000 policías custodiarán el clásico para garantizar la seguridad antes, durante y después del encuentro. La Policía del Valle desplegará unidades de Sijín, Sipol y Carabineros, con controles de ingreso desde las 4:00 p.m.

La Alcaldía de Palmira decretó Ley Seca desde las 6:00 p.m. del sábado hasta las 6:00 a.m. del lunes 20 de octubre, y se prohibió el ingreso de hinchas visitantes, medida avalada por la Comisión Nacional para la Seguridad en el Fútbol.

El historial: una rivalidad de leyenda

Pese al dominio reciente del América, el Deportivo Cali mantiene la ventaja histórica en los duelos oficiales. En 344 enfrentamientos, los verdiblancos registran 126 victorias, contra 107 del América y 111 empates. En Liga Colombiana, la cuenta es de 111 triunfos para el Cali, 99 para los rojos y 97 igualdades.

Con casi un siglo de historia, el Clásico Vallecaucano sigue siendo uno de los más apasionantes del fútbol colombiano, un duelo en el que la gloria deportiva y el orgullo regional siempre están en juego.