Jarlan Barrera ha demostrado que el talento sigue intacto, pero su mejor versión ha llegado con trabajo, compromiso y liderazgo. En su paso por Deportivo Cali, el mediocampista ha encontrado un rol protagónico bajo la dirección de Alfredo Arias, quien ha sabido potenciar sus virtudes y exigirle un rendimiento más completo en todas las fases del juego.

Más allá de sus habilidades con la pelota, el samario asumió un papel clave en un equipo que apuesta por la juventud. Su impacto va más allá de las asistencias y el desequilibrio ofensivo, convirtiéndose en un líder dentro de un plantel que necesita referentes. La combinación entre su calidad individual y el mensaje de su entrenador ha sido fundamental para su consolidación en el equipo.

El mensaje de Alfredo Arias a Jarlan Barrera en Deportivo Cali

Desde su llegada al equipo, Alfredo Arias tuvo claro que Barrera tenía el talento para marcar diferencias, pero que debía sumar profesionalismo, entrega y compromiso en cada partido: “A Jarlan le dije que si quería ser el mejor jugador del fútbol colombiano este año, tenía que agregarle a lo que ya tiene, el profesionalismo, la entrega», señaló el entrenador uruguayo.

En un equipo con un promedio de edad bajo, Barrera debía convertirse en un referente dentro del campo. La juventud necesita experiencia y liderazgo, y el mediocampista ha sabido asumir esa responsabilidad. «Los que son mayores, uno de ellos Jarlan, tienen que ser líderes y mostrar con la acción y su ejemplo lo que el resto necesitamos», agregó Arias, resaltando la importancia del mediocampista dentro del proceso del equipo.

Más allá del talento: el esfuerzo que exige el entrenador de Deportivo Cali

El sello de Alfredo Arias no solo está en potenciar el fútbol de Barrera cuando tiene la pelota, sino en convertirlo en un jugador más completo y comprometido sin ella. «Cada vez que le llega la pelota a Jarlan, algo va a salir. Pero no hay equipo que pueda jugar con uno menos cuando no tiene la pelota«, explicó el entrenador, dejando en claro que su exigencia con Barrera va más allá del talento.

Este mensaje ha sido clave para que el mediocampista incorpore la presión, el sacrificio y la disciplina táctica dentro de su juego, convirtiéndose en una pieza más integral dentro de la escuadra.

El impacto de Jarlan Barrera en Deportivo Cali

El trabajo de Alfredo Arias con Barrera ha dado resultados visibles en el rendimiento del mediocampista. Su capacidad para asistir y generar juego sigue siendo su mayor fortaleza, pero su presencia en el equipo ha trascendido el aspecto técnico. Jarlan no solo brilla en el último pase o en la creación de oportunidades, sino que ahora también aporta en la recuperación del balón, en la presión alta y en la actitud dentro del campo.

Este crecimiento ha sido clave para que se convierta en una de las piezas más importantes del equipo, reflejando el trabajo de Arias en potenciar su fútbol y llevarlo a un nivel de exigencia superior. El talento de Jarlan Barrera siempre ha sido evidente, pero su evolución bajo el mando de Alfredo Arias demuestra que el talento, cuando se combina con esfuerzo, compromiso y liderazgo, puede alcanzar su máximo nivel.