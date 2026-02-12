Cuando Deportivo Cali anunció en junio de 2025 la llegada de Alberto Gamero como entrenador, el mensaje fue claro: iniciar un proceso con experiencia y respaldo institucional. El técnico samario arribó tras cinco años al frente de Millonarios y un semestre de inactividad, con la misión de estabilizar deportiva y anímicamente al equipo verdiblanco.

Hoy, más de un año después del anuncio, el balance del ciclo abre debate. Los resultados, la racha negativa como visitante y el descenso en la tabla del promedio han encendido la discusión sobre la continuidad del proyecto. Más allá del contrato vigente, el entorno comenzó a cuestionarse si el rendimiento acompaña la expectativa que generó su llegada.

El inicio del ciclo de Gamero en Deportivo Cali

La llegada de Gamero significó una apuesta por la experiencia. Su paso exitoso por Millonarios, con títulos y participación internacional, lo posicionó como un entrenador con respaldo en el fútbol colombiano.

En su primer semestre completo con el Cali, el equipo terminó en la posición 14 del Todos contra Todos en la Liga BetPlay, quedando fuera de los cuadrangulares y sin opciones de pelear en la parte alta. Fue un cierre que dejó sensaciones mixtas y abrió la necesidad de ajustes.

En la edición actual del torneo, el equipo acumula seis jornadas y se ubica en la novena posición, cerca del grupo de los ocho, pero todavía con irregularidad en el juego y en los resultados.

Rendimiento de Deportivo Cali con Gamero: cifras que preocupan

El balance global del ciclo ofrece una fotografía clara. En 26 partidos dirigidos por Gamero, Deportivo Cali suma 7 victorias, 7 empates y 12 derrotas. Ese registro equivale a un rendimiento aproximado del 35%.

Para un club con historia y aspiraciones de protagonismo, ese porcentaje resulta bajo. Más aún cuando se analiza la tendencia reciente: el equipo perdió los últimos siete partidos consecutivos como visitante, una racha que se convirtió en uno de los principales puntos críticos del proceso.

El rendimiento fuera de casa explica buena parte de las caídas acumuladas y ha impactado tanto en la tabla de posiciones como en la confianza colectiva.

La racha negativa del Cali siendo visitante y el impacto en la tabla del descenso

Uno de los datos más delicados del momento es la ubicación en la tabla del descenso. Tras las recientes derrotas, el Cali cayó al puesto 18 del promedio, una posición que genera alarma en el entorno.

La caída ante Internacional de Bogotá fue especialmente sensible por tratarse de un rival directo en esa lucha. Más allá del resultado puntual, el impacto en el promedio incrementó la presión sobre el cuerpo técnico.

En torneos con sistema de descenso por promedio, cada punto perdido adquiere un valor acumulativo. El margen de error se reduce y las rachas negativas pesan más que en otras circunstancias.

El debate sobre la continuidad de Gamero en Deportivo Cali

El contexto descrito llevó a que la continuidad del entrenador comenzara a discutirse públicamente. Aunque tiene contrato vigente y respaldo institucional en su llegada, el rendimiento ha generado críticas y especulaciones.

Tras la caída en Bogotá, el periodista Pipe Sierra informó que la dirigencia del Cali está evaluando la situación del técnico ante la creciente preocupación por el rendimiento y la tabla del descenso.

“La continuidad de Alberto Gamero está siendo discutida y evaluada por la dirigencia del Cali, pues crece la preocupación por la situación del equipo y la tabla del descenso. Hoy se tomará una decisión”, señaló. La versión abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro inmediato del proyecto deportivo.

Críticas, expectativas y respaldo contractual

El entorno del Cali se mueve entre dos posturas. Por un lado, quienes consideran que el proceso necesita tiempo, estabilidad y respaldo, especialmente tras una reestructuración institucional reciente. Por otro, quienes creen que los números actuales no justifican continuidad sin una mejora visible.

Gamero llegó con la misión de reconstruir. Sin embargo, el 35% de rendimiento, las 12 derrotas en 26 partidos y la racha visitante sostienen el argumento de quienes reclaman cambios. El entrenador, hasta ahora, no ha dado señales públicas de renuncia ni de ruptura contractual. La decisión final dependerá de la evaluación interna de la dirigencia y del margen que consideren necesario para sostener el proyecto.

Un momento decisivo para el Deportivo Cali

La situación actual coloca al club en un punto de inflexión. La tabla del descenso, la irregularidad competitiva y el debate sobre la continuidad del entrenador confluyen en un escenario determinante.

El equipo aún tiene margen para revertir la tendencia en la Liga BetPlay, pero el tiempo y la paciencia no son ilimitados. La dirigencia deberá definir si apuesta por la estabilidad del proceso o si considera que el momento exige un cambio de rumbo.

Mientras tanto, los números siguen siendo el principal argumento del debate y el punto de partida para cualquier decisión que marque el futuro inmediato del Deportivo Cali.