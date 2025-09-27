La fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II tendrá un duelo atractivo este sábado en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde Deportes Tolima recibe a Independiente Medellín. Ambos equipos llegan con aspiraciones de mantenerse en la parte alta de la tabla y seguir firmes en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares finales.

Tolima vs Independiente Medellín: horarios, canales y transmisiones HOY

Partido: Deportes Tolima vs Deportivo Independiente Medellín

Deportes Tolima vs Deportivo Independiente Medellín Fecha: Sábado 27 de septiembre de 2025

Sábado 27 de septiembre de 2025 Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Evento: Jornada 13 de la Liga BetPlay Dimayor

Jornada 13 de la Liga BetPlay Dimayor Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Manuel Murillo Toro de Ibagué Árbitro: Héctor Rivera González

Héctor Rivera González Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Deportes Tolima busca recuperar terreno en la tabla

El conjunto pijao quiere reponerse de la derrota sufrida la jornada pasada frente a Atlético Bucaramanga (2-0). Pese a ese traspié, marcha sexto en la tabla con 20 puntos en 12 partidos, sustentados en su solidez defensiva: apenas ha recibido nueve goles.

Además, jugar en casa es un respaldo clave, ya que no pierde en Ibagué desde hace cinco fechas (tres triunfos y dos empates). En su más reciente presentación goleó 4-0 a Boyacá Chicó, mostrando jerarquía ofensiva.

Independiente Medellín mantiene la racha en liga

El DIM llega a este partido con 21 puntos, tres menos que el líder del campeonato. Si bien entre semana perdió en la Copa Colombia 1-2 contra Santa Fe, cortando una racha invicta de 12 juegos, en Liga BetPlay acumula ocho partidos sin caer (seis victorias y dos empates).

El cuadro dirigido por Alejandro Restrepo ha sido muy sólido de visitante: suma cuatro triunfos seguidos fuera de casa, un registro que lo convierte en un rival de cuidado en Ibagué.

Brayan León, entre la polémica y la decisión técnica

El delantero cartagenero Brayan León Muñiz fue expulsado en la Copa Colombia tras una agresión a un rival, situación que generó críticas de hinchas y compañeros. Aunque su sanción no aplica en liga, existe expectativa sobre si Restrepo lo pondrá desde el inicio en este compromiso.

Algunos sectores piden que sea apartado, mientras que voces internas como Francisco Fydriszewski han señalado que necesita “más inteligencia emocional” para consolidarse como figura.

Posibles alineaciones

Deportes Tolima: Cristopher Fiermarín; Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Juan Pablo Nieto, Bryan Rovira, Jersson González; Gonzalo Lencina, Adrián Parra y Kevin Pérez.

Entrenador: Lucas González.

Independiente Medellín: Éder Chaux; Esneyder Mena, José Ortiz, Fáiner Torijano, Daniel Londoño; Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Jarlan Barrera, Francisco Fydriszewski y Brayan León.

Entrenador: Alejandro Restrepo.