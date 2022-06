Crítica de Carlos Antonio a Dayro Moreno: “Te paga Bucaramanga…”

Dayro Moreno le marcó a Atlético Nacional en el Atanasio y tuvo un gesto que divide opiniones. La de Carlos Antonio Vélez abre el debate. ¡Fuerte!

La dijo abiertamente en una de sus intervenciones en el programa Línea de 4 en Win Sports el día después del partido. En ese encuentro que Atlético Bucaramanga perdió por 4-1, Dayro Moreno hizo el único tanto del visitante y su reacción al momento de meter el balón en el arco verdolaga fue levantar los brazos ofreciendo disculpas. ¿Por qué? El futbolista tuvo un importante paso por el club del que se fue antes de tiempo, rescindiendo contrato, tras un acto que fue considerado como indisciplina al cruzarse con un compañero (Jeison Lucumí) durante un partido.

“Dayro te paga Atlético Bucaramanga, no te paga Atlético Nacional. Volvemos al mismo cuento ese, qué fastidio: a mí la verdad me pudre ver a los jugadores no cantar los goles que dizque porque qué vergüenza con este equipo en que jugué y amo mucho a la hinchada. Eso de demagógico, es populista. Es como cualquiera de esos políticos que tenemos por aquí. No, tienen que responderle a su hinchada”.