Carlos Antonio Vélez analizó el compromiso válido por la segunda fecha del cuadrangular A entre Atlético Nacional vs. Millonarios, el cual se disputó en el Atanasio Girardot y finalizó 2-2.

“Vimos un partidazo, poco usual para el fútbol colombiano. Mucha intensidad en los primeros minutos para Nacional; no dejó armarse a Millonarios, que difiere a su pasado reciente porque no gana hace 6 partidos” , inició su audio columna de opinión en Palabras Mayores de Antena 2.

Y agregó que “el que llaman ADN de Nacional no es eso, este Nacional es directo, a veces tan directo que es impreciso. No es bueno; hay que sintonizar la velocidad mental con la física. No tiene jugadores para elaborar”.

“En cambio Millonarios, identificado, ordenado, ensamblado, con mucho más tiempo de trabajo que Nacional. La presencia del técnico con continuidad ha sido vital. Es un jugador que puede cambiar y funciona. Tiene clarita la idea de juego y su desarrollo”.

Habló sobre el gran juego de Larry y Pereira. “Se dieron un festín los hombres de Millonarios en la mitad del campo. Un gol bien invalidado el otro no. Fue un anticipo de Duque, el VAR se la inventó para invalidar un gol legítimo de Nacional. Lo que mata a Nacional es el autogol de Candelo, ahí se acomodan las cargas”.

“Fue un lindo partido en ritmo en intensidad. El árbitro debió haber echado a Candelo y amonestado a uno más. Se equivocan con el VAR en el segundo gol de Nacional. Estoy seguro que fue uno de los partidos en donde más se jugó. Ese es el fútbol que queremos. Lo de anoche, puntazo para Millonarios. Nacional no gana, mejoró”, finalizó.