Gamero: “Un arbitraje de estos da tranquilidad; hoy no interfirió en nada”

La última pregunta a Alberto Gamero en rueda de prensa estuvo enfocada en el arbitraje de Carlos Ortega en el Atanasio. Así lo describió.

Durante el partido hubo una serie de decisiones que generaron polémica. Atlético Nacional marcó un par de goles en los primeros 10 minutos y ninguno contó. Hubo un fuera de lugar y una falta que sancionó el árbitro tras revisión en pantalla. Del lado de Millonarios se reclamó una posible doble amarilla para Yerson Candelo. Así que al DT del cuadro bogotano se le consultó por el arbitraje.

Respuesta de Alberto Gamero sobre el arbitraje de Carlos Ortega (Dimayor)

“De los árbitros no hablo. Se equivocan o no se equivocan. No puedo decir algo de la falta de Candelo que la tengo aquí (se toca la frente), pero no la he visto para decir si era otra amarilla. No he visto los goles ni sé si fueron bien anulados o no, pero en sí me parece que fue un arbitraje tranquilo y correcto. Hubo un momento en que hubo una discusión por Daniel Ruiz, se embolataron los dos equipos, pero de resto vimos un partido en el que ni ellos ni nosotros queríamos parar el ritmo. Un arbitraje de estos le da tranquilidad a uno. Ellos son buenos, se pueden equivocar, pero hoy no interfirió en nada”.