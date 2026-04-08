Atlético Nacional ya empezó a mover fichas pensando en lo que viene. La temprana eliminación de la Copa Sudamericana no solo golpeó en lo deportivo, sino que obligó a replantear el proyecto: ajuste de presupuesto, salidas importantes y una reconfiguración de la plantilla.

En ese escenario, la portería se convirtió en un eje clave. El club trabaja en una transición que mezcla experiencia, proyección y decisiones de alto impacto.

Un rompecabezas en el arco Verdolaga

Actualmente, Atlético Nacional cuenta con cuatro arqueros en su estructura:

David Ospina

Harlen Castillo

Kevin Cataño

Luis Marquínez (a préstamo en Deportes Tolima)

A este panorama se suma un nombre que cambia todo: Franco Armani, histórico del club y opción real para reforzar el nuevo ciclo.

La idea de la dirigencia es clara: reorganizar la portería con una visión a corto y mediano plazo.

Salidas que marcan el nuevo camino

El plan incluye decisiones fuertes con dos referentes:

David Ospina

El capitán del equipo finaliza contrato en tres meses y no será renovado.

Su intención apunta a disputar el próximo Mundial con la Selección Colombia

con la Tras ese objetivo, evalúa seriamente el retiro profesional

La eliminación internacional cambió los planes de extensión contractual

Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo

También tiene su salida prácticamente definida.

Cumplirá cuatro temporadas en el club en diciembre

Ha tenido episodios recientes de indisciplina

El club prioriza dar paso a una nueva generación

Estas decisiones abren espacio para una renovación profunda en el arco.

Kevin Cataño, el proyecto que toma fuerza

En medio del remezón, hay un nombre que gana protagonismo: Kevin Cataño.

Tiene 22 años

Cuenta con el respaldo total del club

Es considerado el futuro del arco Verdolaga

La idea es que, a partir del segundo semestre, empiece a sumar minutos con mayor regularidad y se consolide como una alternativa real.

Marquínez, una apuesta a mediano plazo

Otro nombre clave es el de Luis Marquínez, actualmente en Deportes Tolima.

También tiene 22 años

Fue cedido para ganar experiencia

Podría regresar en 2027 para competir directamente

El plan del club es claro: construir una portería joven con proyección de venta al exterior.

El factor Franco Armani que cambia todo

En Atlético Nacional no están pensando en Franco Armani por nostalgia, sino por una suma de factores deportivos y contextuales que hoy hacen viable su regreso.

El arquero argentino:

Fue titular indiscutido durante 8 años en River Plate al más alto nivel

Actualmente atraviesa una lesión que lo marginó y estará disponible a partir de junio

que lo marginó y estará disponible a partir de junio Perdió terreno ante el joven Santiago Beltrán , hoy revelación del club

, hoy revelación del club El DT Eduardo Coudet priorizaría darle continuidad al nuevo titular

Este escenario abre una ventana que el Verdolaga quiere aprovechar.

Además, hay un elemento emocional y deportivo que pesa:

Armani fue figura en Atlético Nacional durante 7 años

Ganó 13 títulos con el club

con el club Se convirtió en leyenda del equipo

Por eso, en Medellín trabajan en dos caminos posibles:

Intentar un regreso anticipado en junio , negociando su salida de River

, negociando su salida de River O esperar a enero de 2027, una vez finalice su contrato

Incluso, desde el entorno del jugador se ha mencionado la posibilidad de retiro tras terminar su vínculo en Argentina, algo que en Nacional buscan revertir para que tenga un cierre de carrera en el club donde marcó época.

La combinación entre su presente en River Plate, la pérdida de protagonismo y su historia en el Verdolaga hacen que su regreso no solo sea posible, sino estratégico dentro del nuevo modelo del club.

Así se proyecta el arco de Atlético Nacional

En este momento, y por orden de jerarquía, los arqueros del Atlético Nacional son David Ospina, Harlen Castillo y Kevin Cataño. Sin embargo, el club ya trabaja en una reconfiguración profunda de la posición, con decisiones pensadas a corto y mediano plazo.

La hoja de ruta que manejan en el Verdolaga es concreta:

Para 2026-II:

Franco Armani

Kevin Cataño

Harlen Castillo

Para 2027-I:

Franco Armani

Kevin Cataño

Luis Marquínez

La idea es hacer una transición progresiva: mantener experiencia en el corto plazo y consolidar una base joven que pueda proyectarse a futuro.

Un cambio de ciclo en marcha

El Atlético Nacional se encamina hacia una transformación en una de las posiciones más sensibles del equipo. Entre salidas de peso, apuestas jóvenes y la posible vuelta de un ídolo, el arco Verdolaga entra en una nueva etapa.

La portería deja de ser un lugar estático para convertirse en una de las decisiones más estratégicas del club de cara al futuro cercano.