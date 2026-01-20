La historia de Atlético Nacional y Marino Hinestroza en este mercado de fichajes llegó a su punto decisivo. Tras semanas de especulaciones, versiones cruzadas y negociaciones abiertas, el extremo colombiano ya tiene destino definido y la operación quedó cerrada en términos económicos y contractuales. El desenlace confirma un giro que se venía gestando y que terminó inclinando la balanza hacia Brasil.

La información fue compartida por el periodista Pipe Sierra, quien detalló cómo se estructuró el acuerdo que pone fin a la etapa de Hinestroza en el cuadro verdolaga. El negocio se concretó con cifras claras, plazos definidos y un esquema que protege los intereses futuros de Nacional, cerrando así una de las transferencias más relevantes del mercado.

Marino Hinestroza será nuevo jugador de Vasco da Gama

El acuerdo ya está cerrado. Según la versión de Pipe Sierra, Marino Hinestroza será nuevo jugador de Vasco da Gama. La operación se pactó en 6 millones de dólares, monto que Vasco pagará por el 80% de los derechos deportivos del futbolista.

Atlético Nacional, por su parte, conservará el 20% de una futura venta, una cláusula estratégica que le permite participar de un eventual traspaso posterior si el jugador continúa creciendo y es transferido nuevamente en el mercado internacional.

Cuándo se dará el viaje y la firma del contrato

Con el negocio acordado, los tiempos ya están marcados. La expectativa es que Hinestroza viaje a Brasil esta misma semana para cumplir con los exámenes médicos y avanzar con la firma de un contrato por 4 años con el club carioca.

De no surgir contratiempos, el anuncio oficial se hará una vez superada la revisión médica y completados los trámites administrativos. Todo indica que el proceso está en su recta final y que el extremo iniciará pronto una nueva etapa en el fútbol brasileño.

El monto de la transferencia y el beneficio para Atlético Nacional por Marino Hinestroza

Los 6 millones de dólares representan una cifra importante para Atlético Nacional, tanto por el ingreso inmediato como por el porcentaje retenido. La decisión de quedarse con el 20% responde a una lógica clara: Hinestroza es un jugador con proyección, edad y características que suelen valorizarse en ligas competitivas.

Ese porcentaje futuro le da al club margen para obtener un beneficio adicional si el futbolista se consolida en Brasil y despierta interés de otros mercados, una jugada habitual en la planificación financiera verdolaga.

Qué pasó con Boca Juniors en la negociación por Marino Hinestroza

Durante buena parte del mercado, Boca Juniors apareció como el principal candidato a quedarse con Marino Hinestroza. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron y el acuerdo nunca se cerró. El motivo quedó claro con la versión del periodista César Luis Merlo.

Según Merlo, desde la representación del jugador explicaron que hubo un número acordado inicialmente entre Hinestroza y Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol del club argentino. Ese entendimiento parecía allanar el camino.

La decisión de Riquelme que cambió el escenario por Marino Hinestroza

El punto de quiebre llegó después. De acuerdo con la misma versión, Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, no aceptó ese número inicial y propuso una cantidad menor. Esa modificación alteró el equilibrio de la negociación.

Con el cambio de condiciones, todo volvió a foja cero. El acuerdo previo quedó sin efecto y la negociación se enfrió, justo en el momento en que Vasco da Gama presentó una oferta más sólida y clara tanto para el jugador como para Atlético Nacional.

Por qué Vasco ganó la pulseada del mercado por Marino Hinestroza

El club brasileño terminó imponiéndose por varios factores. No solo igualó o superó las cifras económicas, sino que ofreció mejores condiciones salariales para el futbolista y una estructura contractual definida desde el inicio.

Además, la liga brasileña representa una vitrina deportiva permanente, con alto nivel de competencia y exposición internacional, un atractivo clave para Hinestroza en esta etapa de su carrera.

La postura de Atlético Nacional en el desenlace

Desde Atlético Nacional, la lectura fue pragmática. El club priorizó la mejor propuesta integral, aquella que combinó monto de transferencia, porcentaje retenido y claridad en los tiempos. La demora de Boca y la falta de consenso interno terminaron por inclinar la balanza.

El Verdolaga entendió que el mercado no espera y optó por cerrar una operación que cumplía con sus expectativas deportivas y financieras.

Un cierre que marca el final de una etapa en el cuadro verdolaga

Con el acuerdo con Vasco da Gama, la etapa de Marino Hinestroza en Atlético Nacional entra en su capítulo final. El extremo se va tras consolidarse como una pieza importante del equipo y deja un ingreso relevante para el club, además de una puerta abierta a futuros beneficios por su proyección.

El mercado ofreció dos caminos. Boca estuvo cerca, pero no cerró. Vasco avanzó con decisión y terminó quedándose con el jugador. Así se selló una salida que ya tiene cifras, destino y plazos definidos.