El presente de Juan Manuel Rengifo sigue sumando capítulos que ilusionan a la hinchada de Atlético Nacional. El mediocampista creativo, canterano del club y declarado seguidor del equipo, volvió a ser protagonista en un partido grande. Esta vez lo hizo con un gol decisivo que marcó el rumbo del clásico ante América de Cali por la Fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-1 (victora verdolaga por 2-1).

Rengifo no solo anotó el tanto de la victoria, sino que lo hizo con un gol que desató la euforia en la tribuna. Fue su primer gol oficial del año y una muestra más de su crecimiento dentro del primer equipo, consolidándose como uno de los talentos jóvenes más importantes del proyecto verdolaga.

El gol de Rengifo que definió el clásico Nacional vs América

El partido ante América de Cali tenía todos los ingredientes de un clásico cargado de tensión. En ese escenario apareció Juan Manuel Rengifo en el segundo tiempo con un gol que combinó técnica, personalidad y lectura de juego, elementos que lo caracterizan desde su proceso formativo.

Aprovechó a la perfección un pase preciso de Edwin Cardona para quedar mano a mano con el arquero Jorge Soto y vulnerar su resistencia con un remate. El tanto no solo significó tres puntos. También reforzó su conexión con la hinchada, que ve en él a un futbolista formado en casa, identificado con el club y con capacidad para aparecer en momentos determinantes.

El primer gol de Rengifo en la Liga BetPlay 2026

La anotación ante América marcó un punto especial en su temporada. Fue el primer gol oficial de Rengifo en 2026, un detalle que aumenta la expectativa sobre su evolución y su rol dentro del equipo.

El mediocampista venía sumando minutos, protagonismo y confianza del cuerpo técnico, pero el gol en un clásico suele tener un impacto mayor en la consolidación de un jugador joven dentro de un club grande.

Juan Manuel Rengifo, un canterano que representa el ADN verdolaga

Juan Manuel Rengifo no es un jugador más dentro del plantel. Es un producto de la cantera verdolaga, un futbolista que creció en las divisiones inferiores del club y que entiende la dimensión institucional de Atlético Nacional.

Además, su condición de hincha del equipo fortalece el vínculo con la tribuna. Cada gol, cada asistencia y cada actuación destacada tienen un valor simbólico que trasciende lo deportivo.

Los números de Juan Manuel Rengifo con Atlético Nacional

Desde su debut en el primer equipo, Rengifo viene construyendo estadísticas que respaldan su proyección. Hasta el momento, suma:

22 partidos oficiales

5 goles

2 asistencias

1 título con el club

Son cifras importantes para un jugador joven que todavía se encuentra en proceso de consolidación dentro del fútbol profesional.

Los goles que marcan su crecimiento deportivo en el cuadro verdolaga

El tanto ante América de Cali amplía una lista de anotaciones que reflejan su evolución dentro del equipo. Rengifo ya le marcó a:

Deportes Quindío (Copa)

Llaneros (Liga)

América de Cali (Copa)

DIM (Liga)

América de Cali (Liga)

Este registro demuestra que el mediocampista no solo aparece en partidos regulares, sino también en encuentros de alta exigencia y rivalidad histórica.

Qué aporta Rengifo al juego ofensivo de Nacional

Desde lo táctico, el mediocampista se destaca por su visión de juego, capacidad para asociarse, buena pegada y facilidad para llegar al área rival. Su perfil le permite moverse entre líneas y convertirse en un enlace entre mediocampo y ataque.

El gol ante América fue una muestra de esa versatilidad, combinando ubicación, decisión y ejecución técnica en una jugada de alta dificultad.

Un talento joven que sigue construyendo su historia en Atlético Nacional y el FPC

El presente de Juan Manuel Rengifo refleja un proceso que combina formación, oportunidades y rendimiento. Cada partido suma experiencia, cada gol fortalece su confianza y cada actuación reafirma su lugar dentro del plantel.

El tanto ante América de Cali es apenas un capítulo más dentro de una historia que el mediocampista sigue escribiendo con la camiseta verdolaga, consolidándose como uno de los talentos jóvenes que hacen ilusionar a Atlético Nacional.