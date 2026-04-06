El estadio Atanasio Girardot vuelve a abrir sus puertas tras el puente festivo de Semana Santa en Colombia, en medio de una expectativa particular. El hincha de Atlético Nacional quiere reencontrarse con su equipo, aunque persiste cierta desconexión con un líder de la Liga BetPlay que manda en la tabla, pero que todavía no termina de convencer desde el juego. Enfrente estará Jaguares de Córdoba, que llega con una idea clara: bloque bajo compacto y transiciones rápidas para aprovechar cualquier espacio.

Nacional vs Jaguares de Córdoba: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Atlético Nacional vs Jaguares de Córdoba

Atlético Nacional vs Jaguares de Córdoba Fecha: Lunes 6 de abril de 2026

Lunes 6 de abril de 2026 Hora: 8:10 p.m.

8:10 p.m. Árbitro: Wilmar Montaño

Wilmar Montaño Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

Atanasio Girardot (Medellín) Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 2 (aplazado)

Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 2 (aplazado) Televisión: Win Sports Básico y Win + Fútbol

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Nacional busca consolidar el liderato de la liga

El Atlético Nacional pone a prueba su fortaleza como local en un compromiso que puede consolidarlo en lo más alto de la Liga BetPlay 2026-I. El equipo llega con confianza tras sostenerse en la cima, incluso después de un empate sin goles en su última presentación.

La base de su campaña ha sido la solidez: un conjunto equilibrado, con capacidad ofensiva y una defensa que ha respondido en momentos clave. En casa, además, ha logrado convertir el Atanasio en un escenario complejo para sus rivales.

Regresos importantes en el once verdolaga

Una de las mejores noticias para el cuerpo técnico de Diego Arias Hincapié es la recuperación de varios jugadores clave que no estuvieron en el empate ante Cúcuta.

Andrés Román, Milton Casco, Alfredo Morelos y Edwin Cardona regresan tras cumplir sanción, lo que le permite al entrenador contar con una nómina más completa para este compromiso.

Jaguares apuesta por el orden y la transición

Del otro lado, Jaguares de Córdoba intenta cambiar su dinámica en el campeonato. El equipo viene de conseguir una victoria importante que le devolvió confianza tras una racha adversa.

Bajo la dirección de Hubert Bodhert, el conjunto felino busca consolidar una idea más ordenada, especialmente en defensa, donde ha tenido dificultades. La propuesta para este partido es clara: cerrar espacios, resistir y aprovechar la velocidad en ataque.

En los enfrentamientos recientes, Atlético Nacional ha impuesto condiciones con una seguidilla de resultados positivos que refuerzan su favoritismo.

Sin embargo, la necesidad de puntos de Jaguares podría llevar a un partido más cerrado de lo esperado, en el que los errores y las transiciones marcarán la diferencia.

Nacional vs Jaguares: posibles formaciones

Atlético Nacional:

Kevin Cataño; Cristian Uribe, Néider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Eduard Bello, Edwin Cardona, Marlos Moreno; Cristian Arango

Entrenador: Diego Arias Hincapié

Jaguares de Córdoba:

Franklin Mosquera; Carlos Ordóñez, Royscer Colpa, Carlos Henao, Luis Jiménez; Fabián Mosquera, Johan Hinestroza, Yairo Moreno; Cristian Álvarez, Johar Mejía y Andrés Rentería

Entrenador: Hubert Antonio Bodhert

Un partido con más tensión que espectáculo

Más allá de la posición en la tabla, el encuentro también está marcado por el ambiente en la tribuna. Atlético Nacional lidera, pero aún no termina de convencer a su gente, lo que añade presión en cada presentación.

Por su parte, Jaguares sabe que cualquier punto en Medellín puede ser valioso en su objetivo de escalar posiciones.