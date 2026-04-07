Atlético Nacional lidera con solvencia la Liga BetPlay en el primer semestre, pero eso no ha sido suficiente para silenciar las críticas. La hinchada sigue cuestionando el funcionamiento del equipo y, sobre todo, pesa la temprana eliminación en torneos internacionales. En medio de ese contexto, el club ya proyecta un segundo semestre con cambios importantes en su nómina.

Uno de los nombres que vuelve a escena es el de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, un talento que pertenece al club, pero cuyo futuro inmediato no es tan claro como parece.

El presente de Tatay Torres que cambia el panorama

El mediocampista de 21 años juega actualmente en Deportes Tolima, donde llegó en condición de préstamo hace nueve meses. Según lo pactado, debe regresar al Atlético Nacional el próximo 30 de junio. Sin embargo, su crecimiento en Ibagué ha abierto un escenario distinto.

Hoy, Tatay Torres atraviesa el mejor momento de su carrera:

7 goles y 4 asistencias en 17 partidos en la temporada actual

en la temporada actual 10 goles y 9 asistencias en su ciclo completo con Tolima

en su ciclo completo con Tolima Incremento de su valor de mercado: de 200.000 a 900.000 euros

Un rendimiento que contrasta con su paso previo por el Verdolaga, donde registró:

3 goles y 2 asistencias en 51 partidos

La voluntad del jugador: un factor clave

Más allá de lo contractual, hay un elemento determinante: la postura del futbolista.

Desde su entorno, el jugador ha dejado ver que:

Quiere mantener continuidad en Deportes Tolima

Se siente cómodo con el proceso y el rol protagónico

Preferiría terminar el 2026 en Ibagué antes de regresar

La razón principal es clara: en Tolima es titular indiscutido, mientras que en Atlético Nacional su regreso implicaría volver a competir en un entorno de mayor presión.

El papel de Lucas González y la confianza ganada

Otro punto que pesa en la decisión es la relación con su actual entrenador, Lucas González Vélez, quien ha sido clave en su evolución.

El técnico:

Conoce a Tatay Torres desde hace años

desde hace años Ha potenciado sus condiciones ofensivas

Le ha dado libertad en zonas donde marca diferencia

Cortar ese proceso ahora no parece ser la mejor decisión para el jugador.

La vitrina internacional: ventaja para Tolima

Hay un factor adicional que inclina la balanza: la competencia internacional.

Deportes Tolima disputa actualmente la Copa Libertadores, y proyecta:

Seguir en el torneo en el segundo semestre, o

Continuar en la Copa Sudamericana

Esto garantiza exposición internacional, algo que hoy Atlético Nacional no puede ofrecer tras su eliminación temprana. Un detalle clave en la valorización del jugador.

Nacional lo quiere de vuelta, pero con otro plan

Desde el lado del Atlético Nacional, la idea es clara: contar con Tatay Torres para el segundo semestre.

El club planea una renovación importante en la plantilla:

Salida de jugadores experimentados

Mayor protagonismo para jóvenes talentos

En esa línea, se proyecta:

Posibles salidas de Edwin Cardona y Juan Bauzá

y Competencia interna entre Juan Manuel Rengifo y Tatay Torres

El objetivo es potenciar a estos jugadores y, a mediano plazo, concretar una venta importante al exterior.

Un escenario abierto y en evaluación

Aunque el acuerdo inicial no contemplaba opción de compra, en Deportes Tolima son optimistas en que se pueda renegociar:

Buscar una extensión del préstamo

Apoyarse en la voluntad del jugador

Evaluar el beneficio deportivo para todas las partes

Por ahora, el futuro de Tatay Torres sigue abierto. Entre el deseo del jugador, el interés de Tolima y la planificación de Atlético Nacional, su regreso no es una certeza, sino una decisión que dependerá de varios factores en juego.