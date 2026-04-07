El nombre de Eduard Bello empieza a ganar protagonismo en Atlético Nacional. El atacante venezolano volvió a ser determinante en la Liga colombiana al marcar el gol que selló el triunfo del equipo verdolaga ante Jaguares de Córdoba.

El compromiso disputado en el estadio Atanasio Girardot dejó una muestra más del aporte ofensivo del futbolista. Bello ingresó desde el banco de suplentes y terminó siendo decisivo con el gol del 2-1 definitivo, una anotación que confirma su impacto en el equipo pese a no haber iniciado el encuentro como titular.

Eduard Bello y el gol que le dio el triunfo a Nacional ante Jaguares

El partido ante Jaguares tuvo un momento clave en el segundo tiempo. El entrenador Diego Arias decidió enviar al campo a Eduard Bello en el minuto 60, reemplazando a Matheus Uribe, buscando mayor presencia ofensiva en el ataque del equipo. La apuesta terminó dando resultado pocos minutos después. En una acción ofensiva bien construida, el balón llegó al área tras un centro preciso de Andrés Sarmiento.

Bello apareció en el área y conectó de cabeza para marcar el 2-1 definitivo, un gol que terminó asegurando la victoria del conjunto verdolaga en el estadio Atanasio Girardot. La jugada reflejó varias de las características ofensivas del atacante: lectura de la jugada, buen posicionamiento en el área y capacidad para definir en el momento preciso.

Los números de Eduard Bello con Atlético Nacional

Desde su llegada al club, Eduard Bello ha ido sumando minutos dentro del plantel profesional. El atacante venezolano llegó como fichaje procedente del fútbol chileno y rápidamente se integró al equipo dirigido por el cuerpo técnico verdolaga.

Hasta ahora, Bello acumula 9 partidos disputados con Atlético Nacional, un recorrido que ya incluye participaciones importantes dentro de la Liga colombiana. En ese tiempo ha conseguido 2 goles, cifras que empiezan a reflejar su capacidad para aportar en momentos determinantes de los partidos.

Aunque todavía se encuentra en una etapa inicial dentro del club, sus intervenciones ofensivas han sido claves en encuentros específicos, especialmente por el impacto directo de sus anotaciones en los resultados del equipo.

Los dos goles de Eduard Bello con Nacional en Liga BetPlay

Los dos goles que ha marcado Eduard Bello con la camiseta de Atlético Nacional tienen un elemento en común: ambos fueron anotados en el estadio Atanasio Girardot y resultaron decisivos para el equipo. El primero llegó frente a Llaneros FC, en un partido de la Liga BetPlay en el que el atacante venezolano logró abrir su cuenta goleadora con el club.

El segundo se produjo en el reciente duelo frente a Jaguares de Córdoba, en el que Bello volvió a aparecer en el momento oportuno para marcar el gol que definió el encuentro. Estas anotaciones consolidan su papel como una alternativa ofensiva importante dentro del plantel, capaz de aparecer en momentos clave del partido.

Eduard Bello y su adaptación al fútbol colombiano

La adaptación de Eduard Bello al fútbol colombiano ha sido progresiva. El jugador llegó al club procedente del fútbol chileno con el objetivo de fortalecer el ataque del equipo verdolaga. En sus primeros partidos ha mostrado características que lo distinguen dentro del frente ofensivo: movilidad, capacidad para atacar los espacios y buen juego aéreo.

El gol marcado ante Jaguares, precisamente de cabeza, refleja una de las facetas que puede aportar al equipo. Su capacidad para aparecer dentro del área y definir jugadas aéreas amplía las opciones ofensivas de Atlético Nacional. Además, su participación en nueve partidos demuestra que el cuerpo técnico ha comenzado a integrarlo de manera constante dentro de la rotación del equipo.

Preguntas frecuentes sobre Eduard Bello en Atlético Nacional

¿Cuántos goles lleva Eduard Bello en Atlético Nacional?

Eduard Bello suma 2 goles en 9 partidos oficiales disputados con Atlético Nacional desde su llegada al club. Ambos tantos han sido importantes en resultados del equipo y reflejan su aporte ofensivo en la Liga BetPlay.

¿A qué equipos les ha marcado Eduard Bello con Nacional?

El atacante venezolano ya anotó frente a Llaneros y Jaguares de Córdoba en la Liga BetPlay. En ambos casos fueron goles determinantes en partidos disputados en el estadio Atanasio Girardot.

¿Cómo fue el gol de Eduard Bello ante Jaguares?

Bello ingresó al minuto 60 del partido y marcó el gol del triunfo 2-1 con un cabezazo tras un centro preciso de Andrés Sarmiento dentro del área.

¿De dónde llegó Eduard Bello a Atlético Nacional?

El futbolista venezolano fue fichado por Atlético Nacional procedente del fútbol chileno en el que estaba jugando para la Universidad Católioca, reforzando el ataque del equipo verdolaga para la temporada.