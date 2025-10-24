El municipio de Palmira está de fiesta como hace mucho tiempo no se vivía. Este viernes vuelve la alegría del fútbol de Primera División al estadio Francisco Rivera Escobar, escenario que albergará un auténtico partidazo entre dos colosos del país: América de Cali y Junior de Barranquilla. El Pascual Guerrero fue cedido temporalmente para un evento musical, motivo por el cual los escarlatas mudaron su localía al municipio vecino, donde esperan tribunas llenas y el aliento incesante de su gente para afrontar este vibrante duelo.

América vs Junior: horarios, canales y Streaming para ver HOY EN VIVO

Partido: América de Cali vs Junior FC

América de Cali vs Junior FC Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025

Viernes 24 de octubre de 2025 Hora: 8:10 p.m.

8:10 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor – Jornada 17

Liga BetPlay Dimayor – Jornada 17 Árbitro: Héctor Rivera González

Héctor Rivera González Estadio: Francisco Rivera Escobar de Palmira

Francisco Rivera Escobar de Palmira Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

América con varias novedades en su once titular

El América de Cali afrontará este compromiso con algunos ajustes obligados en su nómina. La principal baja será la del mediocampista Josen Escobar, quien no podrá actuar tras acumular cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de sanción. Ante esta ausencia, el técnico David González ensayó varias alternativas durante la semana, y todo indica que Sebastián Navarro ocupará ese lugar en la mitad del campo.

El estratega también podrá contar con el regreso de los jugadores que estuvieron con la Selección Colombia Sub-20, entre ellos Joel Romero, quien fue convocado por primera vez desde su participación en el Mundial juvenil. En defensa vuelve Marcos Mina, ausente en el clásico pasado, mientras que Nicolás Hernández y Brayan Correa fueron incluidos nuevamente en la lista de convocados.

Por decisión técnica, quedaron fuera Yerson Candelo y Daniel Bocanegra, mientras que Dylan Borrero no fue tenido en cuenta por un golpe en la rodilla.

Junior busca mantener su liderato en Palmira

Por su parte, Junior FC llega a este compromiso como el líder sólido de la Liga BetPlay II-2025, con 31 puntos, once más que su rival de turno. El equipo dirigido por Alfredo Arias ha mostrado regularidad en el torneo, pero realizará algunos movimientos en su nómina para administrar el desgaste.

El estratega uruguayo contará nuevamente con Jermein Peña, recuperado de una lesión, además de Javier Báez, Guillermo Celis y Guillermo Paiva, quienes superaron molestias físicas. En contraste, jugadores como Didier Moreno, Yeison Suárez y José Enamorado tendrán descanso, mientras que Daniel Rivera cumplirá sanción por expulsión.

América vs Junior: posibles alineaciones

América de Cali:

Jorge Soto; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro, Andrés Roa; Cristian Barrios, Jan Lucumí, Luis Ramos.

Entrenador: David González.

Junior FC:

Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, José Cuenú, Javier Báez, Jermein Peña, Edwin Herrera; Guillermo Celis, Carlos Esparragoza, Jesús Rivas, Yimmi Chará; Guillermo Paiva.

Entrenador.: Alfredo Arias.