Alexis García y la fuerte crítica los equipos “que se tiran al suelo”

La Equidad igualó 1-1 ante Unión de Magdalena y complicó seriamente su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2022 -I.

Este compromiso, más allá del resultado, se volvió viral por la conferencia de prensa en la que habló Alexis García, en donde criticó el modo de jugar de Unión Magdalena. Este terminó en criticas para el DT de La Equidad, quien para muchos juega muy defensivo.

“Habían dos equipos, uno que quería jugar y otro que no. Se tiraban al suelo, los sacaban en camilla… Yo creo que el que más corrió hoy de Unión Magdalena fue el médico porque ellos no querían jugar. Nosotros intentábamos, pero el árbitro se los permitía. Casi no dejan jugar y por eso me enojo, esto es serio, es fútbol profesional”, inició.

Y agregó que “me estoy quejando de lo mismo tanto de local como de visitante. Si no se agiliza el juego, la gente se va a aburrir viendo el canal. Por eso es que a veces en Sudamérica no nos va bien, estamos acostumbrados a que nos piten cualquier cosa, a que nos paren el juego, a que entre el camillero, que entre el médico, y no se juega fútbol”.

Sobre el estilo de juego del Asegurador dijo que “dicen que La Equidad la tira de punta para arriba, yo quisiera que lo vieran jugar porque eso lo dicen sin saber. Quisiera que vieran cuál es el equipo que mantiene la intensidad y el ritmo de juego, cuál es el equipo que maneja la pelota, cuál es el equipo que genera las opciones. Este es el equipo que más dispara al arco de todos los que han jugado el torneo colombiano. Estamos pidiendo que por favor dejen jugar, es que NO se juega. Hoy no se jugó al fútbol, hoy no hubo tiempo para nada”.

Finalizó hablando sobre el resultado. “El partido lo pierde Equidad por inocente. Un equipo que no llega una sola vez, en un saque de banda no te puede generar un gol. Nosotros nos equivocamos, nos faltó malicia, tenemos mucha juventud atrás, pero tienen que despertar porque deben saber lo que nos estamos jugando… Me deja mala sensación el resultado porque el fútbol y las circunstancias premiaron a un equipo que no hizo nada por hacer un gol. Eso es un descrédito a lo que se planeó y un castigo a la inocencia nuestra”.