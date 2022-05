Alejandro Restrepo y la razón por la que no ha asumido en un nuevo equipo

El técnico aseguró que tiene ofertas para volver a dirigir en el fútbol colombiano, pero hay una razón por la que no ha firmado todavía.

Luego de la salida de Alejandro Restrepo de Atlético Nacional, su nombre ha estado circulando en las oficinas de varios clubes del fútbol colombiano, considerándolo como opción para lo que queda de 2022. Se habló de equipos de primera división como Independiente Santa Fe y Cortuluá, pero el DT explicó el porqué no lo han contratado.

+ Alejandro Restrepo sueña con regresar a Atlético Nacional

En una charla con el diario El Colombiano, habló inicialmente sobre lo que tiene pensado para el futuro. “He tenido mucho tiempo como entrenador, los últimos años más cercano al fútbol profesional y este tiempo ha servido para la reflexión, para tomar un descanso, pero también para conocer distintos proyectos y mirando qué oportunidades pueden surgir“.

Sobre las ofertas y la razón por la que aún no está dirigiendo. “Sí, se han tenido algunas conversaciones, pero todavía no ha terminado el torneo y este semestre no puedo dirigir. Me ha sorprendido que quienes me han hablado han sido muy serios en dar su parte de tranquilidad y que podemos tener una oportunidad“.

Por último, valoró la opción de seguir trabajando con Francisco Nájera. “Sí, la relación de amistad con Pacho es una de las grandes cosas que me dejó la institución. Es una persona con la cual compaginamos profesionalmente. Ya dependerá mucho de las oportunidades que vengan y de las decisiones que ambos tomemos. A mí me encantaría seguir trabajando con él, porque lo hemos hecho muy bien, y ya dependerá de esas oportunidades“.