Alejandro Restrepo sueña con regresar a Atlético Nacional

Luego de lo que fue su primera experiencia como DT en propiedad en el cuadro verdolaga, habló sobre la posibilidad de regresar.

El proceso de Alejandro Restrepo en Atlético Nacional pintaba bien, puesto que los resultados que estaba teniendo el equipo en la fase regular de su primer semestre, sumado al título de Copa BetPlay, daban ilusión a la hinchada. Sin embargo, se falló en los momentos determinantes, principalmente en Copa Libertadores, por lo que salió de la institución prematuramente.

+ ¿Por qué Alex Mejía piensa que 2022 puede ser diferente?

En diálogo con El Colombiano, le consultaron sobre la razón de no regresar a las divisiones menores. “Cuando tomé en propiedad el equipo profesional mi rol en la institución cambió. Después de que se decidió que no continuara, se consideró que era sano no seguir en Nacional. Valoro todo lo que viví y respeto esa decisión. Hoy estoy dedicado a buscar un nuevo rumbo y a compartir el conocimiento adquirido dentro del club, ponerlo en práctica y aportarle al fútbol colombiano“.

¿Quiere regresar a Nacional? “Como personas y profesionales entregamos toda nuestra capacidad y lo he hecho durante los 20 años de profesión y en los lugares en los que he estado. Espero que sí pueda regresar. Estuve muy complacido de haber sido invitado a los 75 años del club, de la forma en que me han tratado y el cariño que me tienen muchas personas. Siempre estaré atento a lo que ocurra en la institución, deseándole lo mejor. Tanto mi familia como yo, lo único que tenemos en gratitud por siempre“.

Habló de su sueño en el fútbol. “Inicialmente era el de ser entrenador profesional y ya lo cumplí. El haber obtenido la licencia pro. Ahora ya toca ir por objetivos grupales en el proyecto en el que esté, aportar mis conocimientos. El sueño es poder hacer más grandes a las instituciones, no solamente ser el entrenador de un club sino dejar huella y aportarle a las personas que están allí“.