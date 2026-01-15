Deportivo Cali no da por cerrado su mercado de fichajes. Aunque el club ya ejecutó movimientos importantes en la zona ofensiva, su entrenador dejó claro que la planificación no está completa y que todavía faltan piezas clave para afrontar un semestre exigente. Las palabras del DT no solo abren la puerta a nuevas incorporaciones, sino que también empiezan a marcar el destino de uno de los delanteros actuales del plantel.

El samario Alberto Gamero, en diálogo con Win Sports, se mostró conforme en términos generales con el armado del equipo, pero fue contundente al admitir que la deuda ofensiva del semestre anterior sigue pesando en su análisis.

Una búsqueda que sigue abierta en el frente de ataque

Pese a los fichajes de Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso, Andrés Steven ‘Tití’ Rodríguez y Juan Ignacio Dinenno, Gamero sorprendió al confirmar que el club continúa activo en el mercado y que su prioridad sigue siendo potenciar el gol.

“El año pasado nos quedamos cortos en ataque y eso es lo que más me preocupa; por eso no podemos dormirnos en esas posiciones y seguimos todavía buscando un extremo y un centro delantero más”.

La frase no pasó desapercibida entre los hinchas del Deportivo Cali, que daban por cerrada la nómina ofensiva. Para el cuerpo técnico, sin embargo, la cantidad y calidad de alternativas en ataque será determinante para competir con regularidad en la Liga BetPlay.

El mensaje implícito sobre Fernando Mimbacas

Las declaraciones de Gamero también dejan un efecto colateral claro: la situación del delantero uruguayo Fernando Mimbacas parece definida. El atacante, que solo anotó dos goles el semestre pasado, tenía seis meses más de contrato y era considerado como posible alternativa si no llegaban más refuerzos.

Sin embargo, al confirmar la búsqueda firme de otro ‘9’, el DT prácticamente sentencia su salida. En el entorno del club ya se asume que Mimbacas no seguirá y que su desvinculación liberará un cupo importante para la llegada de un nuevo atacante.

¿Mercado local o apuesta internacional?

Por ahora, no hay pistas concretas sobre el origen del nuevo refuerzo ofensivo. La salida del delantero uruguayo abriría un cupo de extranjero, lo que permitiría a la dirigencia apuntar incluso a un delantero de perfil internacional.

Este escenario cobra mayor relevancia por el nuevo límite impuesto por Dimayor, que redujo a 25 los jugadores inscribibles por equipo. Una situación que Gamero reconoció como compleja.

“Ha sido un dolor de cabeza, pero nos hemos ido adaptando y estamos mirando bien todas las opciones para conformar esa lista definitiva. El tener solo 25 jugadores para inscribir nos cambia muchas cosas, por eso no podemos fallar al momento de apuntar a un nombre específico, porque ahora los cupos son más reducidos que antes”.

Gamero y su primera impresión de Dinenno

Finalmente, el entrenador se refirió a Juan Ignacio Dinenno, el refuerzo más rutilante del Cali para este semestre y cuyo regreso, seis años después, ha despertado gran ilusión en la hinchada azucarera.

“Es la primera vez que trabajo con él y me he encontrado con un gran profesional en todo el sentido de la palabra; su gran condición física y futbolística hace que me pregunte el por qué jugó tan poco en São Paulo el año pasado; sin embargo, para nosotros es muy positivo tenerlo acá, es muy competitivo y es un delantero ganador; sin dudas que este tipo de jugadores le hacen muy bien al Cali y al fútbol colombiano”.

Con el mercado aún en movimiento y decisiones importantes por tomar, el mensaje de Gamero es claro: el Deportivo Cali no se conforma y quiere más gol para afrontar un 2026 que promete alta exigencia desde el arranque.