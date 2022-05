Afuera de los 8 y adiós a sus entrenadores: los últimos 2 casos

Terminado el Todos contra Todos de la Liga BetPlay, fueron 9 los entrenadores que dejaron sus cargos al no cumplir objetivos. Un par se van tras la fecha 20.

Es el caso de Alexis Márquez en Deportivo Pereira y César Torres en Jaguares. El primero de ellos se va tras la campaña que terminó con el cuadro matecaña en la casilla 14 de la Liga, a 6 puntos del octavo; el segundo lo hace con el elenco de Montería sumando 27 puntos que lo dejaron en el puesto 11. Los dos equipos también quedaron eliminados de la Copa BetPlay en octavos de final.

Alexis Márquez y la salida de Deportivo Pereira

“Para mí ha sido bastante fuerte esta parte final del torneo. No ha sido nada fácil. He encontrado mucha hostilidad en parte de la afición. Se escuchan cosas contra los muchachos, contra mi persona, el cuerpo técnico. La decisión que tomo ya la hablé con el presidente. Hasta acá llega mi ciclo en Deportivo Pereira, con una lástima en el corazón porque creo que la institución para mí es mi vida. Terminar así hoy no es la mejor manera, sufriendo como estamos sufriendo. Prefiero tomar un aire. Algunos de los muchachos me pidieron que recapacitara, pero si uno no disfruta…”.

¡Alexis Márquez, tras la eliminación del 'grande matecaña' decide dejar el banquillo de Deportivo Pereira!

César Torres y la salida de Jaguares

“Hoy quería cerrar una linda etapa con Jaguares, con datos que hay que darlos: al equipo lo tomamos a 6 puntos. Sumamos 54 en el año que llevamos. No es un dato menor para un equipo que siempre ha peleado descenso. Se le quita un invicto a Junior de 21 fechas. Desde 2015 Junior no recibía 4 goles, es la primera vez que Jaguares hace 4 goles acá (Metropolitano a Junior). Hoy el equipo está a 26 puntos del descenso directo. Se hizo la mejor campaña de local, más allá de un partido que se ganó en el escritorio (70% de rendimiento)”.

César Torres de Jaguares y los logros al frente del equipo monteriano

Los 9 entrenadores que salieron de equipos en las 20 fechas de la Liga BetPlay

– Juan David Niño: Patriotas, se fue tras la Fecha 5. Lo reemplazó Arturo Boyacá.

– Néstor Craviotto: Atlético Bucaramanga, se fue tras la Fecha 8. Lo reemplazó Armando Osma.

– Alejandro Restrepo: Atlético Nacional, se fue tras la Fecha 9. Lo reemplazó Hernán Darío Herrera.

– Juan Carlos Osorio: América de Cali, se fue tras la Fecha 14. Lo reemplazó Alexandre Guimaraes.

– Carlos Silva: Unión Magdalena, se fue tras la Fecha 15. Lo reemplazó Claudio Rodríguez.

– Martín Cardetti: Santa Fe, se fue tras la Fecha 17. Lo reemplazó Grigori Méndez.

– Manuel Suárez: Cortuluá, se fue tras la Fecha 18. Lo reemplazó Fernando Velasco.

– César Torres: Jaguares, se va tras la Fecha 20.

– Alexis Márquez: Deportivo Pereira, se va tras la Fecha 20.