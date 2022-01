“Si yo les contara los contaminantes en la selección”, Vélez defiende a Teo

Carlos Antonio Vélez se refirió este martes a la no convocatoria de Teófilo Gutiérrez, quien en la primera fecha de la Liga BetPlay vio la tarjeta roja en el juego Jaguares vs. Deportivo Cali.

Ante esto, Vélez habló en su audio columna ‘Palaras Mayores’ y defendió al volante del Azucarero, pues dice que la expulsión no es excusa para no ser llamado y si midieran por indisciplina, en la Tricolor hay perores que sí fueron llamados.

+ “El Mundial nos espera”, el ‘Pibe’ Valderrama analiza el Colombia vs Perú

“He leído tantas cosas sobre Teo que me hacen hacer esto. A James lo llamaron después de que agredió a un árbitro. Si es por comportamiento, Muriel nunca debió venir a la Selección y qué tal el video de Roger Martínez”, inició.

Y agregó que “esa no es excusa. Es que ahora resulta que quienes pedíamos deportivamente la presencia del jugador estamos descalificados por la expulsión de él. Él está descalificado porque al técnico no le gusta o no le sirve”.

“La selección representa a todo un país, pero el que tiene que hacer las alineaciones, mirar a los rivales, y puede que no esté de acuerdo con muchas cosas, pero sí me parece que muchos aprovecharon para decir que por la expulsión no la llaman. Si yo les contara lo contaminantes del vestuario que están convocados… Ya para qué”, siguió.

Y concluyó diciendo que “lo que pasa es que ahora lo que se hace en la Selección es público por la alcahuetería de los medios de la Selección y como es el técnico extranjero hay que rendirles pleitesía y ahora como el DT es colombiano todo es público, pero el técnico ha llamado los que le sirven, gústenos o no. Eso de que la Selección es de todos es carreta”.

Palabras Mayores 25 de enero

;