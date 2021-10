La Selección Colombia empató 0-0 ante Ecuador en el duelo correspondiente a la fecha 12 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y sigue en la pelea por un cupo a la cita orbital.

La ‘Tricolor no pasó de la paridad y quedó obligado a sumar puntos como visitante y así no depender de otros resultados. Colombia se quedó en la cuarta casilla (momentáneamente) con 16 puntos y sigue soñando con Catar. Sin embargo, tiene un calendario bastante complicado.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia y contra quién en las Eliminatorias?

Colombia afrontará una nueva jornada en el mes de noviembre. En esta enfrentará a nada más y nada menos que a Brasil como visitante, luego recibirá en el Metropolitano a Paraguay.

Todavía falta confirmar las fechas por parte de Conmebol, pero se estima que sean el 11 y el 16 de noviembre, respectivamente. Los horarios también están por confirmar.

Así se jugará la fecha 13 y 14 de las Eliminatorias

Fecha 13

Brasil vs. Colombia

Uruguay vs. Argentina

Paraguay vs. Chile

Ecuador vs. Venezuela

Perú vs. Bolivia.

Fecha 14

Bolivia vs. Uruguay

Colombia vs. Uruguay

Venezuela vs. Perú

Argentina vs. Brasil

Chile vs. Ecuador.