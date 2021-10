¿Qué le pasó a Carlos Cuesta en la Europa League?

Carlos Cuesta empezó en la titular de KRC Genk que visitó a West Ham, pero solo jugó 45 minutos. ¿Qué le pasó? Salió cuando el partido estaba 1-0. Terminaron 3-0.

Fue un partido en el que el cuadro belga alineó a sus dos zagueros colombianos. En el London Stadium jugaron Jhon Jánner Lucumí y Carlos Cuesta como titulares. Esta vez no estuvo Daniel Muñoz por suspensión. Hay que recordar que fue expulsado en la fecha anterior cuando KRC Genk cayó goleado en casa ante Dinamo Zagreb. Hoy ese lugar lo ocupó el ecuatoriano Ángelo Preciado.

El equipo que contó con dos de sus colombianos llegó a jugarse la posibilidad de recuperación en el grupo y terminó cayendo al último lugar. Fue goleado por West Ham, el líder de la zona y con puntaje perfecto. Terminaron 3-0 con anotaciones de Craig Dawson, Issa Diop y Jarrod Bowen.

La novedad respecto a los colombianos estuvo en la decisión que tomó el DT John van den Brom con Carlos Cuesta. Es que el zaguero de la Selección Colombia solo jugó el primer tiempo. No salió para el segundo. Ese lugar quedó para Mujaid Sadick y quedó la duda: ¿Le sucedió algo al futbolista de la Selección Colombia?

Sin él les hicieron otro par de goles para caer con un marcador abultado. La duda respecto a Carlos Cuesta quedó ahí. Se mantiene la expectativa. De momento el club no confirmó el motivo del cambio. ¿Salió lastimado? Sorprende porque es un cambio que no suele hacerse en el equipo. Y todo esto sucede ad portas de una nueva convocatoria de la Selección Colombia en la que viene de ser titular.

Yesssssssssss get in there Craig Dawson!!! 🏆⚒⚒⚒ pic.twitter.com/Yj8Rangmn3

— @HammersMuseumPerth (@PerthWhuMuseum) October 21, 2021