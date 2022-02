“Maduren. Me tienen mamada”: Esposa de Matheus Uribe tras críticas al jugador

Sigue la controversia por la derrota de la Selección Colombia ante Argentina, que la dejó practicamente sin opciones de avanzar a la Copa del Mundo 2022.

Además de las directivas y el propio Reinaldo Rueda, los jugadores también han sido señalados por su bajo nivel mostrado en el último tiempo. Uno de ellos es Matheus Uribe, quien no terminó ni siquiera el duelo ante la ‘Albiceleste’.

Ante esto, y las críticas que le han emitido al volante del FC Porto, su esposa, la modelo y empresaria, Cindy Álvarez, utilizó sus redes sociales para defender a Uribe y demás integrantes de la Selección Colombia que han sido víctimas de críticas.

“Mi Instagram se llena de mensajes súper pesados, fuertes, me insultan, me tratan mal a mí, a mi esposo, a los otros jugadores. Hoy me tienen el Instagram estallado… Que nos dejaron fuera del Mundial… Miren, nadie juega para perder. Ni mi marido ni los otros jugadores. ¿Quién no quiere ir al Mundial? Maduren. ¡Me tienen mamada!”, inició.

Y agregó que “la gente como ustedes creen que tienen la potestad de tratarnos mal; generar energía tan negativa hace que no pasen cosas buenas”.

“Gente que no tiene ni idea del esfuerzo de cada jugador, por su camisa, por encontrar lo que sueñan, ir al Mundial. No hablen ridiculeces, opinen sin tratar mal a la gente, no crean que pueden destruir porque son seguidores… Los seres de luz también mandan a comer mier…”, siguió.

Finalmente pidió que “respeten a las familias. A todos nos duele”.