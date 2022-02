El ‘Pibe’: dura crítica a la Selección Colombia y defensa a los hinchas que van al estadio

Siguen las críticas contra la Selección Colombia tras la triste derrota ante la Selección Argentina que hoy nos tiene practicamente por fuera del Mundial de Catar.

Uno de los que faltaba por dar su opinión era Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, quien a través de su canal de You Tube criticó lo hecho por la delegación nacional en la doble jornada, donde perdió como local ante Perú y como visitante frente a Argentina.

“Argentina- Colombia, bravo, esos partidos bravos que uno quiere jugar. Mano a mano. 29 minutos no había llegado ninguno, un centro, un descuido y gol de Lautaro Martínez que no perdona. Ángel Di María fue la figura. Y Vargas tapa y tapa, así fue el primer tiempo. Y faltando un minuto la tenemos para empatarlo, pero no somos capaces de meter un gol, ese es el problema, no hemos jugado bien pero hemos tenido ocasión”, inició.

Y agregó que “ellos no llegaban, Lautaro tuvo una y la metió y no fuimos capaces con los jugadores que tenemos, los goleadores han venido todos y no somos capaces y llevamos siete partidos. Si no tenemos goleadores pues no tenemos, pero ellos en todas partes meten gol. Vargas es la figura de nuestro equipo”.

Sobre las críticas que se le hacen a la sede de la Tricolor, el ‘Pibe’ dijo que “el problema no es la casa de la Selección, la cancha, el clima, el frío, el calor o el horario, no es que la gente llene el estadio. Aquí, en la casa de la Selección, amarillo como la bandera se ve. Culpamos a la gente que va al estadio, no entiendo esa vaina. Entonces es culpa de quién? Hay que reconocer cuando se juega mal, no echarle la culpa a la cancha. Hay que quejarse y menos en el fútbol, hay que jugar, para qué se queja uno en la vida. Hay que reconocer cuando las cosas están barro, como la selección colombiana y entonces… Se cabrean cuando uno da una opinión, cuando juegan bien decimos que juegan bien, cuando juegan mal, como están jugando, decimos que juegan mal.. no le meten gol ni al arco iris”.

“Brasil, Argentina y Ecuador están sobrados de lote. Pelean Uruguay y Perú pelean cuatro y quinto. Somos colombianos y queremos ir al Mundial pero no hemos podido. Dependíamos de nosotros. Perú y Bolivia era mi cuenta, ahí estábamos en el Mundial. A veces las cosas se dan, a veces no. No hemos podido definir las opciones más increíbles. El fútbol es así, libertad, alegría y diversión. Somos privilegiados jugarlo y si jugamos profesional, mejor. Nosotros nos divertíamos y la gente también. Ganamos, perdemos o empatamos pero no le echamos la culpa a nadie, así están las cosas”, concluyó.