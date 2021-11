Luis Sinisterra: afuera de la Selección y gol en la Conference League

El día después de confirmarse su ausencia en la convocatoria de la Selección Colombia, Luis Sinisterra volvió a marcar con Feyenoord. Lo hizo en la UEFA Conference League ante Union Berlín en Alemania.

¡Ese gol fue su séptimo en el certamen! Eso contando la fase previa y la de grupos. En esta último llegó al segundo en 4 juegos. El colombiano es uno de los que más veces marcó con el cuadro de Países Bajos que compite en el grupo con Maccabi Haifa, Slavia Praha y Union Berlín.

Luis Sinisterra marcó a los 15 minutos. Aprovechó una jugada que terminó siendo asistencia de Bryan Linssen para vulnerar el arco defendido por Andreas Luthe. Lo que hizo fue capturar el balón luego de que pegara en el palo tras el remate del primero de ellos. Allí fue veloz en la reacción. Volvió a rematar y marcó.

1-FC Luzern en fase previa: victoria 0-3 en territorio suizo.

2-FC Luzern en fase previa: victoria 3-0 en Países Bajos.

3, 4 y 5- ¡Tripleta ante Elfsborg en fase previa! El partido terminó 5-0.

6-Union Berlín jugando en Países Bajos. El partido terminó 3-1.

7-Union Berlín jugando en Alemania.

Yess! Siniiiii!!! En er pleurt er een in de gracht 🙈 #fcufey #unifey # pic.twitter.com/AoI2vXa06o

🔴⚪️⚫️ Luis Sinisterra gives Feyenoord the lead in Berlin ⚽️#UECL pic.twitter.com/1fc8cIiMow

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 4, 2021