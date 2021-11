¡La canción que le hicieron a Yéimar Gómez en Argentina y fue viral!

Hace 6 años, cuando Yéimar Pastor Gómez Andrade debutó con Rosario Central en Argentina, rápidamente se hizo famoso entre sus hinchas. ¡Y le escribieron una canción! Él en su momento contó que llegó a usarla como ringtone.

La canción está basada en el tema “Bailando” de Enrique Iglesias. Los que la crearon le cambiaron la letra, acomodándola a situaciones del zaguero chocoano que estaban viendo jugar en Primera División. Esa letra y el ritmo rápidamente se hicieron virales tanto en el vestuario de Rosario Central como en redes sociales.

¡Fue un hit! El video llegó a tener más de 21 mil visitas e incluso él fue entrevistado para la prensa oficial de Rosario Central para hablar de la famosa canción: “Es nacido en Colombia; él es Yéimar Pastor, si pasa la pelota no pasa el jugador”, es el inicio de la canción dedicada al hoy en día jugador de Seattle Sounders y convocado a la Selección Colombia.

En ese momento y hablando para Rosariocentral.com sobre la canción, Yéimar Gómez contó que se enteró de ella gracias a que a uno de sus compañeros en la concentración le sonó el celular con el tema “Yéimar Pastor”. “No entendía nada. Después fuimos a comer y todos los jugadores ponían el tema para cantarlo. Yo no estaba al tanto. Después lo escuché y me reía”, contó.

La canción también se viralizó entre sus amigos en Colombia: “Me llamó uno de ellos y me hizo escuchar la canción. Qué cosa loca. Me falta ponerla cuando me lleguen mensajes”, bromeó. Y concluyó: “El que lo hizo tiene creatividad porque todo rima. Es pegagosa. Antes me decían Yéimar, Negro; ahora me llaman ‘Yéimar Pastor, Yéimar Pastor’. Esperemos que la hinchada también la cante. Quiero seguir cumpliendo dentro de la cancha para devolver el cariño de la gente”.

La canción de la hinchada de Rosario Central a Yéimar Gómez