Eliminatorias: ¿Cuándo se juegan y cuáles son los enfrentamientos?

Las últimas dos fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial se jugarán el 24 y 29 de marzo y la Selección Colombia se juega la oportunidad de clasificar.

Argentina y Brasil ya disfrutan de estar clasificados a la Copa del Mundo que se realizará en el mes de noviembre, mientras que el 4 selecciones se disputan los otros 3 cupos, dos directos y la clasificación a juga el repechaje.

La Selección Colombia se juega su última posibilidad de clasificar estando en la posición 7 con 17 puntos. Su participación en la Eliminatoria la cerrará en condición de visitante en la ciudad de Puerto Ordaz frente al equipo dirigido por José Nestor Pékerman.

Fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana

La penultima fecha se jugará el 24 de marzo a las 6:30 p.m., los partidos se jugarán simultaneamente por decisión de la Conmebol.

Colombia vs. Bolivia

Brasil vs. Chile

Paraguay vs. Ecuador

Uruguay vs. Perú

El viernes 25 de marzo se jugará el partido entre Argentina y Venezuela a las 6:30 p.m.

Fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana

La pultima fecha se jugará el próximo 29 de marzo a la misma hora y también se jugarán los juegos simultaneamente.

Perú vs. Paraguay

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Brasil

Ecuador vs. Argentina

Chile vs. Uruguay