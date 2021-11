El ‘Pibe’ criticó la reiteradas lesiones de James: “Que me duele aquí y que me duele allá”

Cuando todo indicaba que en noviembre sería el regreso de James Rodríguez a la Selección Colombia para afrontar la doble fecha de Eliminatorias, el colombiano sufrió una lesión en sus costillas.

Este fin de semana que ya pasó, el talentoso jugador del Al Rayyan protagonizó una dura acción de la que fue víctima al recibir un fuerte golpe. Ante esto, James alegó y fue expulsado.

Luego se conoció su lesión en las costillas y las heridas en su rostro que él mismo compartió por las redes sociales. Por ahora no se sabe con exactitud el tiempo que será baja y si alcanza a estar con la Tricolor.

A razón de ello, Carlos el ‘Pibe’ Valderrama criticó las constantes lesiones de James Rodríguez a lo largo de su carrera. “James es de calidad, como jugador no tiene problema, ¿quién tiene dudas de James? Su problema son las lesiones, que me duele aquí y que me duele allá”, dijo para Blog deportivo de Blu Radio.

Y agregó que “por qué (James) se lesiona tanto, nadie se quiere lesionar. Queremos que James esté, pero bien. No queremos que esté lesionado, porque para qué lesionado”.

Se espera a que en las próximas horas se conozca cómo va la recuperación de James y el tiempo de suspensión con Al Rayyan, pues, de ser convocado, su próximo partido sería con la Selección Colombia ante Brasil.