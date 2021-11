Apareció James Rodríguez y habló de su lesión: “La costilla se llevó la peor parte”

Luego de la expulsión y el acto que protagonizó James Rodríguez en la derrota el Al Rayyan contra Al Arabi, se conoció que el colombiano se llevó la peor parte y sufrió una lesión en una de sus costillas.

Esto pone en riesgo su convocatoria a la fecha FIFA del mes de noviembre con la Selección Colombia y los próximos juegos en la Liga de Catar. Así lo informó el departamento médico de Al Rayyan, sin especificar el tiempo que James será baja.

+ Néstor Pitana recordó el ‘Pitanazo’ en el fútbol argentino

+ Selección Colombia: ¿Cuándo sale la convocatoria para la fecha eliminatoria de noviembre?

James has a contusion of the right 10th rib , he needs few days for healing

خاميس يتعرض لكدمه على مستوى الضلع الأيمن ، ويحتاج للراحة لبعض الأيام pic.twitter.com/TOnGAxoGYy

— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) October 31, 2021