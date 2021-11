El gol de Luis Díaz que al DT del Porto le pareció “increíblemente hermoso”

FC Porto goleó en la liga y mucho tuvo que ver Luis Díaz. El guajiro marcó por duplicado y una de esas anotaciones fue muy elogiada por el DT, Sergio Conceicao.

En rueda de prensa el portugués se detuvo a hablar de una de las anotaciones que hizo el guajiro. Después del que marcó Sergio Oliveira, Luis Díaz logró anotaciones a los 46 y 77 minutos. De esa forma se cerró el 0-3 definitivo que ahora tiene a FC Porto en lo más alto de las posiciones.

“En la segunda parte, nos metimos muy bien en el partido, con un gran gol. Un excelente pase de Otávio, una entrada y una muy buena jugada de Luis Díaz. Fue fantástico. Fue increíblemente hermoso. Entonces, naturalmente, jugamos siempre buscando la portería contraria, siempre con un Santa Clara competente en el campo, pero con un FC Porto muy fuerte”, dijo Sergio Conceicao.

Con ese triunfo, la escuadra que él dirige llegó a 29 puntos en la tabla de posiciones. Además, el hombre de la Selección Colombia arribó a 11 goles en la temporada. En la liga portuguesa es el que más anotó y también está consolidado como el colombiano con más tantos en la temporada.

“Individualmente me siento muy bien desde el comienzo de la temporada, pero no me voy a conformar con esto. Voy a seguir luchando. En cada partido doy el máximo y hago lo que me caracteriza en cada juego. Estoy muy contento por estos nuevos goles y voy a seguir trabajando”, dijo Luis Díaz tras esos nuevos goles en la temporada.

El gol de Luis Díaz a Santa Clara que fue elogiado por el DT de FC Porto