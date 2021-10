¿El DT de Paraguay para enfrentar a la Selección Colombia?

Paraguay es el rival de la Selección Colombia del próximo 15 de noviembre en Barranquilla. Hoy en día no tiene entrenador tras la salida de Eduardo Berizzo, pero tendría muy adelantado el arribo de Guillermo Barros Schelotto. Ya se descartó a Luiz Felipe Scolari.

Así lo informa el diario Olé en Argentina: “Guillermo Barros Schelotto está cerca de ser designado como técnico de la Albirroja, en lugar de Berizzo. El nombre del Melli, que no trabaja desde que en octubre de 2020 fue despedido de Los Angeles Galaxy, quedó de favorito luego de varias reuniones de los dirigentes de la Asociación Paraguaya de Fútbol”.

Pasó una semana de la salida de Eduardo Berizzo y hoy en día, a menos de un mes de los próximos retos de Paraguay en la Eliminatoria, no hay entrenador designado. Lo oficial es que Scolari no será. Él recientemente salió de Gremio. Le ofrecieron el cargo y se informa en la prensa paraguaya que no aceptó por la situación de solamente tener 6 partidos para pelear el objetivo.

Así que ahora la intención de tener a Guillermo Barros Schelotto. El DT múltiple campeón con Boca Juniors con Wilmar Barrios, Frank Fabra y Edwin Cardona, y también con títulos en Lanús, sería el Plan A. A él le habrían ofrecido un contrato de largo plazo. No sería solo para pelear la llegada a Catar 2022 en la que le quedan 3 partidos de local y 3 de visitante. El primero de estos últimos será en Barranquilla ante la Selección Colombia.

Si es que finalmente no hay arreglo con Barros Schelotto, los otros nombres que se manejan en Paraguay son los del español Fernando Jubero, actual DT de Guaraní, Gustavo Costas (exDT de Santa Fe), Daniel Garnero y José Pékerman. Este equipo solo tiene 12 puntos en 12 fechas. Está a cuatro unidades de Uruguay, equipo que está en la zona de repechaje.