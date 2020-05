¡Dirigió a Duván Zapata y Luis Fernando Muriel contagiado de coronavirus!





Gian Piero Gasperini (62 años), el DT que tienen Duván Zapata y Luis Fernando Muriel en Atalanta, confesó que en la visita a Valencia CF estaba infectado con el coronavirus. Recién ahora lo supo.

Ese partido fue el 10 de marzo. Se jugó en el estadio de Mestalla y era la revancha de los octavos de final de la Champions League. Atalanta llegaba con ventaja. Para ese día el DT Gian Piero Gasperini decidió que Duván Zapata y Luis Fernando Muriel fueran suplentes. Solo jugó el primero de ellos, que disputó el segundo tiempo.

“Hace unos días me hicieron las pruebas que me confirmaron que tuve coronavirus. El día antes del partido estaba enfermo. La tarde del partido estaba peor. No tenía buena cara en el banco. Era 10 de marzo. Las dos noches siguientes en Zingonia (el centro deportivo del club) dormí poco. No tenía fiebre, pero sentía que estaba hecho pedazos y con 40º”, contó Gian Piero Gasperini en entrevista publicada por la Gazzetta dello Sport.

Además de reconocer que perdió el sentido del gusto y del olfato y que temió por su vida, se mantuvo al frente del equipo en esos días. No sabía lo que tenía. Así asistió a Mestalla en donde se jugó a puerta cerrada y el equipo alcanzó la histórica clasificación a cuartos de final de la Champions League.

Su deseo ahora es continuar las competencias. “Algunos creen que volver al campo es inmoral después de lo que ha pasado y ante el riesgo de que vuelva a suceder. Pero es la única manera de volver a la normalidad”, señaló. El DT que tienen Luis Fernando Muriel y Duván Zapata en Atalanta dice tener anticuerpos, lo que no significa que ahora sea inmune. Está listo para volver a escena. La Serie A vuelve a jugarse desde el 20 de junio.