Dibu Martínez: el pisotón de Borja, su reacción con insulto y el posteo en Instagram

Otro partido entre la Selección Colombia y Argentina en el que Dibu Martínez no pasó inadvertido. ¡Y otra vez con Miguel Borja como protagonista!

En la Copa América el arquero argentino se destacó atajando penaltis y hablando fuerte en dichos lanzamientos. En aquel cruce de cuartos de final Miguel Borja le anotó y festejó el gol delante suyo. Hoy volvieron a cruzarse. El que terminó festejando fue nuevamente el guardameta. El equipo en el que está ganó el partido y él tuvo una destacada actuación, atajando una acción clave justamente ante el monteriano.

El insulto de Dibu Martínez a Miguel Borja

Ese mano a mano que tuvieron en el cierre del primer tiempo y que el arquero saldó con una impresionante atajada, terminó con un pisotón de Miguel Borja. Al final de la jugada y tras su salto para evitar el choque, el colombiano puso uno de sus pies en una mano de Dibu Martínez. La acción siguió y al final fue cuando el argentino se quejó.

Le recriminó al delantero colombiano la acción y le dedicó un insulto. “Ey, la c$%&$% de tu madre. Me pisaste, ojo”, le dijo a lo lejos. No pasó a mayores. Enseguida terminó el primer tiempo. Luego casi que ni se cruzaron por las acciones de juego que hubo. Terminó siendo una anécdota más y una jugada impresionante que luego, claro, Dibu Martínez lució en su cuenta en Instagram.

Allí hizo una publicación con 3 fotos del juego. Hay que recordar que fue el día en que la Selección Argentina compartió el trofeo de la Copa América con sus aficionados en Córdoba. Así que además de las imágenes de ese festejo, lució la de la atajada a Miguel Borja. “Gracias a todos por el recibimiento y el amor que nos brindaron a todos, esta victoria es para ustedes”, fue su texto.

EL DIIIIBUUUUUUUUUUUUUU

Se los sigue comiendo, grande Dibu!!! Borja lo tiene que pisar para intentar hacerle algo jajajajaja pic.twitter.com/MNWm152lOL — Emperor Moon (@EmperorMoon93) February 2, 2022