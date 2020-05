Daniela Cortés: “Sebastián Villa no tiene cómo justificar lo que dice, es una falta de respeto”





En la causa judicial por violencia de género en su contra, Sebastián Villa se presentó ante la fiscal del caso, Verónica Pérez, y entregó su versión de los hechos. El jugador de Boca Juniors desmintió a Daniela Cortés y reiteró que ella lo agredió, le robó dinero e intentó extorsionarlo.

Después de su testimonio, la joven dialogó en exclusiva con el programa El run run, de Crónica TV, y aseguró que sí le pidió plata, pero fue para regresar a Colombia. Además, manifestó que lo perdona por todo lo sucedido; sin embargo, no está dispuesta a retomar la relación.

“(El abogado) Fernando Burlando me mandó la declaración que hizo en la indagatoria y de verdad me quedé sin palabras. Causa como algo de indignación porque con todas las pruebas, todo lo que está a la luz y ciertas cosas que no han salido todavía, empeñarse en decir mentiras, en crearse una nube de mentiras y engañar a la gente, es feo. Debería decir la verdad y lo que realmente pasó, no estar empeñado en decir mentiras y cosas que no van al tema. No tiene las pruebas, no tiene cómo justificar lo que dice. Me parece una falta de respeto, una calumnia dañar el nombre de una persona con esas acusaciones. Eso es grave”, afirmó.

La paisa contó que lo que la impulsó a hacer pública la situación fueron las amenazas a su familia, por las que sintió “miedo y terror”. Igualmente reiteró que sí estuvo en embarazo y que existen fotos y conversaciones con el extremo de la Selección Colombia que lo corroboran, como también diagnósticos médicos en Argentina y Medellín.

El futbolista explicó que los moretones y hematomas que su expareja exhibió en varias imágenes no se debieron a golpes suyos, sino que fueron el resultado de procedimientos estéticos a los que se habría sometido. “Me dio mucha impotencia la declaración de él, decir cosas tan graves y que se pueden comprobar tan fácil. ¿Bótox? Nunca me he realizado eso en la cara”, aseveró la ingeniera.

