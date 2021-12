¿¡Avance de Liverpool por Luis Díaz!?

¿No están exagerando? Esa posibilidad para Luis Díaz en el mercado de fichajes tendría una novedad que fue publicada por la prensa inglesa.

Ha sido el diario británico Liverpool Echo el que ha ampliado el tema. Hasta acá se conocía el interés. Está claro que Luis Díaz es un jugador que gusta en varios equipos. Uno de esos es el que dirige Jürgen Klopp y que tendría la intención de negociar por él ante la imposibilidad de contar con Sadio Mané y Mohamed Salah en el inicio de 2022 (jugarán la Copa África).

“El Liverpool ha aumentado sus posibilidades de fichar a Luis Díaz. FC Prto fue eliminado de la competición de élite europea esta semana, lo que tendrá un gran impacto en sus finanzas. Por ello, el club podría verse obligado a vender uno o dos de sus activos más preciados”, resalta el medio inglés.

Solo por el hecho de que FC Porto no seguirá en Champions League (va a la Europa League), se asume que estaría dispuesto a aceptar una opción de salida de su goleador y jugador más desequilibrante. Se dice que aprovecharía el próximo mercado de fichajes para conseguir un negocio que le favorezca y de esa forma lograr una venta de Luis Díaz. Aprovecharía el supuesto interés de Liverpool FC.

¿Algo formal? No. De momento se mantiene en especulaciones de la prensa. Esta va atada a la eliminación de FC Porto de la Champions League y la salida de dos jugadores de Liverpool por unas semanas. ¿Basta con eso? Ojo, el negocio que busca el cuadro portugués con Luis Díaz es de muchos, muchos millones.

