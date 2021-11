¡Atención Colombia! Se definió el rival de Conmebol para el repechaje al Mundial de Catar

Este viernes se realizó el sorteo de la FIFA en el que definieron el repechaje al Mundial Qatar 2022 para cuatro confederaciones internacionales: Conmebol, Concacaf, AFC (Asia) y OFC (Oceanía), además de los cruces europeos.

Aunque Colombia es cuarta y, de momento no iría a repechaje, es algo que tendrá muy presente, pues los empates constantes lo tienen en riesgo de ocupar ese quinto lugar en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022.

Así las cosas, el equipo que vaya a repechaje por Conmebol se medirá ante la delegación de Asia, que en estos momentos es Australia o Emiratos Árabes. Concacaf, por su parte, enfrentará a Oceanía.

Cabe recodar que el repechaje de cada confederación se define así: Por Concacaf participará el cuarto clasificado de la liguilla final; por la Conmebol el quinto; mientras que por confederación asiática el ganador del partido que disputarán los terceros clasificados de cada grupo de la tercera ronda. Finalmente, por Oceanía será el ganador de la fase clasificatoria.

Hasta hoy, estos cupos están definidos así: Conmebol (Perú), (Australia o Emiratos Árabes) Asia, (Panamá) Concacaf y (Nueva Zelanda) Oceanía. Estos partidos se disputarán a partido unico el 13 y el 14 de junio de 2022.

💥 The intercontinental play-offs for places at the 2022 #WorldCup have been drawn 🗳️ pic.twitter.com/jhcTyTaeMv

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2021