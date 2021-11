Chicho Arango: “En una final contra Millonarios le haría fuerza a Nacional”

Cristian ‘Chicho’ Arango, luego de tener su primera experiencia en la Selección Colombia y ser elegido como el mejor debutante de la campaña 2021 de la MLS, tras su gran momento con los Ángeles, habló con los medios.

Con 14 goles en 17 partidos es uno de los colombianos con mejor momento en el mundo y este jueves fue protagonista con una declaración que hizo para DirecTV mientras disfruta de unas vacaciones en Envigado, Colombia.

Y es que él ya dijo públicamente que es hincha de Atlético Nacional, siempre lo ha dicho, sin dejar atrás el cariño que siente por Millonarios, club con el que logró importantes números y un subcampeonato. Sin embargo, si en este torneo hay una final entre ambos, Chicho confesó que primero está el equipo Verdolaga.

“Les doy a Nacional y Millonarios 50/50. Están por encima. Me arriesgo: si Nacional y Millonarios pasan a al final, le hago fuerza a Nacional. Pero si es finalista Millonarios y no Nacional, le haré fuerza a Millonarios”, dijo para el programa De fútbol se habla así, de DirecTV.

Y agregó que “hablo con los muchachos, a ellos no les importa si soy hincha de Nacional sino que respete la camiseta, hice muy lindas amistades allí”.

Fializó hablando como un empresario y los jugadores de Millos que se llevaría a la MLS: “A Stiven Vega. Atuesta y Vega son complementarios. Por él meto las manos al fuego donde sea. Pero en Millonarios hay mucha calidad: Emerson va en carrera ascendente; Llinás maduró de la noche a la mañana y ahora lo veo como un profesional, no lo veo con ganas sino con la responsabilidad en sus hombros; me encanta como juega Juan Pablo Vargas, es uno de mis favoritos de la Liga. Román creo que marca mucho la diferencia y está para salir pronto, no va a pasar de este año, merece salir y lo van a pretender muchos equipos. Hay muchos en al cantera con proceso, el profe Gamero es un docente antes que técnico, si se dejan guiar van a ser brillantes”.