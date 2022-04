Gustavo Alfaro, actual DT de Ecuador, Ricardo Gareca, estratega de Perú y Marcelo Bielsa, extécnico del Leeds de Inglaterra, son los que más han sonado para reemplazar a Reinaldo Rueda en la Selección Colombia.

Ante esto, este martes fue consultado Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y allí habló del que sería el sustituto de Reinaldo Rueda con miras al Mundial 2026.

“Tenemos que estar muy pendientes en el momento de tomar una decisión que sea la más acertada, cualquiera que sea el nombre seguramente despertará polémica, porque el fútbol es así, pero lo que estamos intentando a partir de hoy, luego del retiro del profesor Reinaldo, estaremos en la búsqueda de esa persona que nosotros consideremos que es la ideal, para este momento y este proceso, en los próximos cuatro años que se nos vienen“, inició el dirigente en entrevista con Caracol Radio.

Sobre Gustavo Alfaro y Ricardo Gareca dijo que “nosotros no tenemos nombres, pero en el caso de Alfaro si quiero ser muy claro, eso es totalmente falso. El señor Alfaro tiene un contrato, lo mismo el profesor Gareca con Federaciones, en este caso Perú y Ecuador, ese rumor de prensa es totalmente falso“.

Lo de Bielsa no lo descartó. “No hay nombres todavía, ni siquiera hay candidatos, aunque hay 30 mil llamadas de empresarios que tienen al técnico ideal para nosotros, según ellos. No menciono al profesor (Marcelo) Bielsa porque no está vinculado a ninguna Selección. Yo solo quiero aclarar que lo del profesor Alfaro y el profesor Gareca, que sí están vinculados hoy a una Federación, que están en competencia, que van a estar en el Mundial, ojalá Perú también esté en competencia, eso no tiene ningún sentido y lo rechazo, no tiene ningún fundamento”.