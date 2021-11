Aldair Quintana y su opinión sobre continuidad de Reinaldo Rueda en Selección Colombia

La situación de la Selección Colombia toca a muchos. No solo son los hinchas, también todos los que han hecho parte del proceso con el entrenador Reinaldo Rueda. Uno de ellos es Aldair Quintana, quien en esta ocasión no fue incluido en la convocatoria, pero que ya ha tenido la oportunidad.

Durante la rueda de prensa que concedió Atlético Nacional previo al duelo contra Millonarios FC por la jornada 20 de la Liga BetPlay 2021-II, el guardameta se refirió al empate por 0-0 de la Tricolor ante Paraguay, lo que significó el tercer resultado idéntico en línea en Barranquilla y la sequía de gol.

“Creo que lo más importante es que aún dependemos de nosotros para ir al Mundial, creo que lo vamos a lograr, quedan cuatro partidos súper importantes y tengo mucha fe de que se va a lograr, de que los jugadores que están o los que lleguen a estar van a tener la suficiente jerarquía para sacarlo adelante, no tengo duda de eso, hay un gran grupo humano, un gran equipo. Como hincha hice mucha fuerza viendo el partido, quizás no se dio el resultado que queríamos, pero tengo mucha fe y esperanza que vamos a ir a Catar”, expresó.

Además, el arquero del Rey de Copas opinó sobre la continuidad del estratega vallecaucano, el cual está siendo fuertemente criticado por la falta de triunfos. “Quedan solo cuatro partidos y si bien no se han dado los resultados que hemos querido, pero aún estamos en zona de clasificación, pero eso es importante. No dependemos de otras selecciones, si ganamos los cuatro partidos que quedan vamos a ir a Catar, no creo que a estas alturas de la Eliminatoria se de para sacar el DT“, concluyó.