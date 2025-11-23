La Jornada 13 de LaLiga dejó cambios importantes en lo más alto de la tabla, con un Barcelona contundente en su regreso al Camp Nou y un Real Madrid que cedió puntos en su visita al Elche. La lucha por el liderato se aprieta, los resultados generan nuevas dinámicas y el campeonato toma un ritmo cada vez más intenso.

El Barça respondió con autoridad y goleó, mostrando su mejor versión ofensiva; mientras que los de Carlo Ancelotti empataron en un encuentro más complejo de lo esperado. Con estos marcadores, la clasificación queda al rojo vivo y promete un cierre de año vibrante.

Victoria del Barcelona en el Camp Nou: 4-0 y presión inmediata

El Barcelona tuvo una noche redonda en su regreso al Camp Nou. El equipo azulgrana se impuso 4-0 al Athletic Club, en uno de sus partidos más convincentes de la temporada. Los goleadores del encuentro fueron:

Robert Lewandowski

Fermín López

Ferran Torres (2)

El dominio del Barcelona fue total, con presión alta, circulación rápida y un ataque eficaz que resolvió temprano el compromiso. La goleada no solo le permitió sumar tres puntos vitales, sino también enviar un mensaje claro: está listo para competir por el liderato. Con esta victoria, el equipo dirigido por Hansi Flick alcanzó los 31 puntos, colocándose como segundo en la clasificación.

Real Madrid deja puntos en Elche y se mantiene como líder

El Real Madrid visitó al Elche y terminó empatando 2-2, un resultado que deja sensaciones mixtas para los dirigidos por Xabi Alonso. Los goles del cuadro blanco llegaron gracias a:

Dean Huijsen

Jude Bellingham

A pesar de dominar tramos del partido, el Madrid no logró sostener la ventaja ni cerrar el resultado. El empate significa una oportunidad perdida para ampliar la diferencia en lo más alto, aunque mantiene el liderato con 32 puntos.

Clasificación de LaLiga EA Sports 2025-26 tras la Jornada 13

Con los resultados de la fecha, así queda la parte alta de la tabla. La lucha por el primer lugar está ajustada. Solo un punto separa a los dos gigantes, y LaLiga entra en una fase determinante para ambos clubes.