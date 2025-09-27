La Jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26 trae un duelo cargado de historia y expectativas: Villarreal vs Athletic Club. Dos equipos tradicionales del fútbol español que pelean por mantenerse en la parte alta de la clasificación se verán las caras este sábado 27 de septiembre en el estadio de La Cerámica, con capacidad para 23 mil espectadores.

El partido está programado para las 21:00 horas en España y las 14:00 en Colombia, en un horario ideal para que los seguidores en Europa y Latinoamérica puedan disfrutarlo. Villarreal llega como uno de los equipos más sólidos en este arranque de temporada, mientras que Athletic busca reencontrarse con la victoria tras varios tropiezos consecutivos.

Dónde ver Villarreal vs Athletic Club en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en diferentes plataformas según el país:

España : DAZN LaLiga (M55 O113) y LaLiga TV Bar (Movistar Plus).

: DAZN LaLiga (M55 O113) y LaLiga TV Bar (Movistar Plus). Colombia y resto de Sudamérica : DSPORTS en TV y DGO online.

: DSPORTS en TV y DGO online. México y Centroamérica (Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala): Sky Sports.

(Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala): Sky Sports. Estados Unidos: ESPN Deportes.

De esta manera, el partido contará con una amplia cobertura internacional para seguirlo en vivo y en directo.

Horarios del partido Villarreal vs Athletic Club en distintos países

Además de España y Colombia, el compromiso podrá seguirse en estos horarios:

Argentina: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Perú: 14:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos (Este): 15:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 12:00 horas

Reino Unido: 20:00 horas

Portugal: 20:00 horas

Francia: 21:00 horas

Italia: 21:00 horas

Alemania: 21:00 horas

Probables alineaciones de Villarreal y Athletic Club

Ambos técnicos podrán contar con gran parte de sus plantillas para este enfrentamiento clave en la séptima fecha de LaLiga.

Villarreal : Arnau Tenas; Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Dani Parejo, Pape Gueye, Manor Salomon; Nicolás Pépé y Georges Mikautadze. DT: Marcelino García Toral.

: Arnau Tenas; Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Dani Parejo, Pape Gueye, Manor Salomon; Nicolás Pépé y Georges Mikautadze. Marcelino García Toral. Athletic Club: Unai Simón; Jesús Areso, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Robert Navarro; Álex Berenguer. DT: Ernesto Valverde.

Noticias previas al Villarreal vs Athletic Club

El Villarreal CF, bajo el mando de Marcelino García Toral, ha tenido un arranque de temporada notable. Con 13 puntos de los primeros 18 posibles, el Submarino Amarillo se ubica en la tercera posición de la tabla. Su solidez defensiva, combinada con la capacidad de desequilibrio de jugadores como Nicolás Pépé y Mikautadze, lo convierten en un rival muy difícil de superar en casa.

Por su parte, el Athletic Club, dirigido por Ernesto Valverde, atraviesa una etapa de altibajos. El cuadro bilbaíno viene de un empate ante Girona y aún no logra consolidar su rendimiento en esta campaña. Con figuras como Iñaki Williams y Oihan Sancet, el equipo mantiene poder ofensivo, pero deberá ajustar en defensa y medio campo si quiere sorprender a Villarreal en La Cerámica.

Villarreal vs Athletic: un duelo con sabor europeo

Ambos equipos aspiran a pelear por puestos europeos en esta temporada. Villarreal busca consolidarse en la zona alta con un estilo vertical y ofensivo, mientras que Athletic intentará cortar su racha sin victorias y dar un golpe anímico que lo acerque nuevamente a los primeros lugares.

El enfrentamiento en La Cerámica promete intensidad, buen fútbol y protagonismo de varios de los jugadores más destacados de LaLiga.