La espera terminó para el Real Madrid. Después de una campaña marcada por la irregularidad y varios cambios profundos en la estructura deportiva, el conjunto blanco inicia oficialmente la temporada 2026-27 visitando al Espanyol de Barcelona con la misión de volver a pelear por el título de LaLiga.

El estreno también marcará el comienzo de una nueva etapa bajo la conducción de José Mourinho, quien regresa al Santiago Bernabéu con el reto de devolver al club a lo más alto del fútbol español. Para ello, la directiva apostó fuerte en el mercado y entregó al técnico portugués una plantilla renovada con varios fichajes llamados a ser protagonistas desde el primer día.

Mourinho apuesta por varios de los nuevos fichajes

El técnico luso parece tener bastante definida la base del equipo que saltará al césped del RCDE Stadium. De los seis refuerzos incorporados durante el verano, cinco apuntan a formar parte de la alineación titular.

La defensa presentará una imagen muy distinta a la de la temporada anterior, mientras que el mediocampo también tendrá novedades importantes con la presencia de Bernardo Silva. En ataque, una de las grandes atracciones será la aparición de Yan Diomandé, considerado una de las apuestas más ambiciosas realizadas por el club en los últimos años.

Posible titular hoy de Real Madrid visitando al Espanyol

Arquero: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois Defensas: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella Volantes primera línea: Federico Valverde y Bernardo Silva

Federico Valverde y Bernardo Silva Volantes ofensivos: Yan Diomandé, Arda Güler y Vinícius Junior

Yan Diomandé, Arda Güler y Vinícius Junior Centrodelantero: Kylian Mbappé Lottin

Kylian Mbappé Lottin Entrenador: José Mourinho

Tchouaméni y Endrick no viajaron por decisión técnica

Una de las grandes sorpresas de la convocatoria tiene que ver con dos nombres importantes de la plantilla: Aurélien Tchouaméni y Endrick.

A diferencia de otros futbolistas que se encuentran fuera por problemas físicos, tanto el mediocampista francés como el delantero brasileño quedaron al margen por una decisión exclusivamente técnico-táctica de Mourinho, una determinación que ha generado numerosas preguntas en el entorno madridista.

Sus ausencias se suman a las ya conocidas de:

Raúl Asencio.

Éder Militao.

Ferland Mendy.

Thiago Pitarch.

En estos casos, los motivos sí están relacionados con diferentes inconvenientes físicos.

Un banquillo repleto de talento para el estreno

La profundidad de la plantilla blanca queda reflejada en los nombres que comenzarían el encuentro desde el banco de suplentes.

Entre las alternativas disponibles para Mourinho aparecen futbolistas de primer nivel como:

Jude Bellingham.

Trent Alexander-Arnold.

Eduardo Camavinga.

Dani Espí.

Brahim Díaz.

Antonio Rüdiger.

Miguel Carreras.

El técnico portugués también ha decidido premiar el trabajo de varios jóvenes de la cantera, incluyendo en la expedición a Rivas, Ciria y Cestero, quienes se han ganado un lugar dentro del grupo que viajó a Barcelona.

Una nueva etapa comienza para el Real Madrid

Más allá del resultado, el partido frente al Espanyol servirá como la primera gran fotografía del proyecto liderado por Mourinho. El entrenador portugués llega con la responsabilidad de reconstruir un equipo que lleva dos temporadas sin conquistar LaLiga y que ha apostado por una profunda renovación para volver a competir al máximo nivel.

La presencia de varios fichajes desde el inicio, las decisiones llamativas respecto a algunos jugadores importantes y la expectativa generada alrededor del nuevo cuerpo técnico convierten este debut en uno de los encuentros más atractivos del arranque de la temporada española.