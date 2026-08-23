El Real Madrid no pierde de vista a Chema Andrés. El centrocampista de 21 años continúa con proyección de regreso al conjunto blanco después de consolidarse en Alemania, donde el Stuttgart le ha dado los minutos que necesitaba para crecer en el fútbol profesional.

Aunque el club madridista decidió no ejecutar este verano la opción de recompra que rondaba los 13,5 millones de euros, la operación no significa que haya renunciado al futbolista. El Madrid conserva una nueva vía para recuperarlo en 2027 y mantiene el control sobre el 50 % de sus derechos.

El Real Madrid sigue muy pendiente de Chema Andrés

La evolución del centrocampista durante su primera temporada completa en la Bundesliga ha reforzado el interés del Real Madrid. Chema Andrés abandonó el Castilla en el verano de 2025 en busca de continuidad y terminó encontrando en el Stuttgart el escenario ideal para competir al máximo nivel.

Durante la temporada 2025/26 disputó 1.306 minutos en la Bundesliga y marcó tres goles, cifras que le permitieron ganar protagonismo en el conjunto alemán. Su crecimiento también lo ha convertido en uno de los jóvenes centrocampistas españoles que el cuadro blanco sigue con especial atención.

El Madrid tenía la posibilidad de recuperarlo este verano por aproximadamente 13,5 millones de euros, después de haber acordado con el Stuttgart una operación por la que el club alemán se quedó con el 50 % de sus derechos. Sin embargo, la entidad blanca decidió no activar esa opción y permitir que el futbolista complete otra campaña en Alemania.

La decisión responde a una estrategia clara: darle a Chema Andrés otro año de experiencia y minutos antes de valorar su regreso al Santiago Bernabéu.

Chema Andrés tendrá otra temporada para crecer en Alemania

Para el Stuttgart, la decisión supone mantener durante otra temporada a un centrocampista que ha encontrado en la Bundesliga el espacio necesario para desarrollar su fútbol. El jugador dejó Madrid precisamente con el objetivo de tener protagonismo y dar el salto definitivo al fútbol profesional.

Su evolución también se refleja en su valoración. Chema Andrés salió de La Fábrica con un valor de mercado inferior al millón de euros y, después de su primera campaña en Alemania, distintas estimaciones ya lo sitúan alrededor de los 20 millones.

El propio futbolista ha dejado abierta en diferentes ocasiones la posibilidad de regresar algún día al Real Madrid. Su prioridad inmediata, sin embargo, pasa por continuar creciendo en el Stuttgart y completar otra temporada con un papel importante.

La fórmula acordada entre ambos clubes permite al Madrid conservar además una participación del 50 % en sus derechos, mientras mantiene mecanismos que podrían facilitar una futura vuelta a España.

La recompra de Chema Andrés será más cara en 2027

El Real Madrid tendrá otra oportunidad para recuperar al centrocampista en el verano de 2027. La diferencia estará en las condiciones económicas: la opción disponible durante este mercado estaba fijada en unos 13,5 millones de euros, mientras que la siguiente recompra se situaría alrededor de los 18 millones de euros.

De esta manera, el club blanco contará con toda la temporada 2026/27 para seguir evaluando el crecimiento de Chema Andrés antes de tomar una decisión definitiva. Su rendimiento en Alemania y las necesidades que tenga el equipo en el centro del campo serán determinantes para saber si finalmente activa esa posibilidad.

Por ahora, el Real Madrid ha preferido esperar. Chema Andrés continuará su formación en el Stuttgart, mientras en Valdebebas siguen muy atentos a su evolución y con una puerta abierta para recuperar al futbolista que todavía forma parte de los planes a futuro de la entidad.