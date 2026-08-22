El Real Madrid comenzó la nueva era de José Mourinho con una victoria agónica. El conjunto blanco superó 2-1 al Espanyol en el RCDE Stadium gracias a un gol de Carlos Espí en el minuto 90, después de un partido en el que el equipo local plantó cara y estuvo muy cerca de quedarse con un resultado positivo. Jude Bellingham había adelantado a los visitantes en el primer tiempo, pero Calatrava consiguió igualar el compromiso antes del descanso.

El conjunto madridista tuvo el control durante buena parte del encuentro y generó las ocasiones más claras, aunque encontró una férrea resistencia del Espanyol y la destacada actuación de Marko Dmitrović. Cuando el empate parecía convertirse en el resultado definitivo, Espí apareció para aprovechar un balón suelto en el área y darle los tres puntos al equipo de Mourinho.

Bellingham madrugó para poner al Madrid arriba

La nueva etapa de José Mourinho en el banquillo del Real Madrid tuvo una presentación inmejorable. Apenas habían transcurrido nueve minutos cuando Jude Bellingham aprovechó un error de posicionamiento de Dmitrović para abrir el marcador.

El inglés conectó de cabeza un lanzamiento de falta ejecutado por Arda Güler y puso el 0-1 en el primer acercamiento del cuadro visitante al área rival. La velocidad y el talento ofensivo del Madrid hacían presagiar una noche complicada para la defensa del conjunto catalán.

Kylian Mbappé estuvo cerca de ampliar la diferencia poco después, pero Riedel logró anticiparse al pase de Güler. Denzel Dumfries también probó suerte, aunque Dmitrović permaneció atento para evitar un nuevo golpe.

Espanyol reaccionó y encontró el empate

El conjunto local fue perdiendo el temor inicial y comenzó a encontrar espacios para atacar. En el minuto 25 llegó la primera aproximación importante del Espanyol, con un intento de Riedel que fue rechazado por Thibaut Courtois, antes de una nueva acción protagonizada por Roberto.

El cambio de actitud tuvo premio cinco minutos después. Javi Hernández colocó un balón preciso dentro del área y Calatrava, con su pierna izquierda, apareció sin oposición para superar a Courtois y establecer el 1-1.

El empate despertó nuevamente al Real Madrid, especialmente a través de Mbappé. El francés comenzó a liderar las ofensivas blancas con su velocidad y capacidad para generar peligro, aunque el marcador permaneció igualado hasta el descanso.

El Real Madrid buscó el gol de la victoria

La segunda mitad comenzó sin modificaciones y rápidamente aparecieron las primeras discusiones. El Madrid reclamó una segunda tarjeta amarilla para Cala después de una entrada sobre Carreras, pero el árbitro decidió no sancionar la acción con una nueva amonestación.

Mientras tanto, los dirigidos por Mourinho continuaban buscando el arco local. En el minuto 54, Bellingham volvió a exigir a Dmitrović, quien respondió con una intervención decisiva para evitar el segundo tanto del conjunto visitante.

El partido también tuvo espacio para la polémica. Vinícius Júnior reclamó penalti tras una acción con Edu Expósito, mientras el Espanyol pidió una segunda amonestación para el brasileño por una supuesta simulación.

El Real Madrid mantenía la iniciativa y encontraba cada vez más espacios. Sin embargo, el conjunto local seguía resistiendo y manteniendo abierta la posibilidad de quedarse con un punto. En el minuto 77, Fede Valverde estuvo a centímetros de cambiar la historia, pero su remate terminó estrellándose contra el palo.

Espí apareció sobre el final

Con el partido entrando en su recta definitiva, Mourinho decidió mover el banco para buscar el triunfo. En el minuto 80 ingresaron Carlos Espí, Eduardo Camavinga y Trent Alexander-Arnold, con la intención de darle al ataque blanco el impulso que necesitaba.

La insistencia terminó dando resultado en el último minuto del tiempo reglamentario. Una jugada protagonizada por Mbappé generó un balón suelto dentro del área y Espí aprovechó la indecisión de Dmitrović para aparecer en el lugar indicado y marcar el 1-2.

El delantero celebró un gol decisivo que terminó de engalanar el estreno de Mourinho y permitió al Real Madrid marcharse del RCDE Stadium con tres puntos que parecían complicarse con el paso de los minutos.

¡¡REFUERZO AL RESCATE!! Carlos Espí, que llegó esta temporada procedente del Levante, estuvo atento dentro del área y definió para el 2-1 AGÓNICO de Real Madrid ante Espanyol en la fecha 1 de #LaLiga. pic.twitter.com/Gq3usCRtEY — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2026

Mourinho comienza con victoria su nueva etapa

El Real Madrid consiguió así una victoria sufrida en la segunda jornada de LaLiga EA Sports y mantiene el impulso en el comienzo de la temporada. El equipo mostró argumentos ofensivos, pero también dejó aspectos por corregir después de permitir que el Espanyol recuperara la igualdad y tuviera opciones de sostener el resultado.

Para José Mourinho, en cambio, el estreno oficial de esta nueva etapa queda marcado por los tres puntos y por la aparición decisiva de un joven atacante que resolvió el partido cuando todo apuntaba al empate.

Ficha técnica

1 – Espanyol: Dmitrović; Omar, Unai Núñez, Riedel (Vanja, m.65), Hinojo; Urko González (Pol Lozano, m.74), Edu Expósito (Jofre Carreras, m.87), Javi Hernández (Pere Milla, m.74), Dolan; Calatrava (Bauzà, m.65) y Roberto.

2 – Real Madrid: Courtois; Dumfries (Trent, m.80), Konaté, Huijsen, Carreras (Cucurella, m.64); Fede Valverde, Bernardo Silva (Camavinga, m.80); Güler (Diomande, m.64), Bellingham (Espí, m.80), Vinícius y Mbappé.

Goles: 0-1, m.9: Bellingham; 1-1, m.30: Calatrava; 1-2, m.90: Espí.

Árbitro: Sánchez Martínez (comité murciano). Amonestó a Calatrava (m.32), Vinícius (m.32), Riedel (m.59), Edu Expósito (m.84) y Pere Milla (m.90+1).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el RCDE Stadium ante 33.304 espectadores.